La conselleira de Emprego destaca el trabajo en igualdad y conciliación de la firma Congalsa

La conselleira de Emprego e Igualdade en funciones, María Jesús Lorenzana, visitó ayer las instalaciones de la empresa Congalsa, ubicada en A Pobra do Caramiñal, que en 2020 recibió el premio de la Xunta a la “Responsabilidade Social” por sus buenas prácticas.



La conselleira reivindicó el trabajo conjunto entre Administración y empresas para avanzar en la igualdad de oportunidades y la rotura de las brechas de género en el ámbito laboral, así como la firme apuesta que su departamento está realizando por la conciliación, a cuyo impulso destina este año 16 millones de euros.



Lorenzana destacó actuaciones de la firma pobrense que van en este camino al contar con un Plan de Igualdade, “unha ferramenta que permite avanzar na igualdade efectiva entre mulleres e homes no entorno laboral e erradicar a fenda salarial por razón de xénero”, en el que se recogen medidas para una retribución salarial equitativa para el mismo puesto, un protocolo de prevención y actuación frente a la violencia de género o formación en igualdad laboral. En esta empresa las mujeres representan el 67 % del cuadro de personal.



“Gustaríame destacar as vosas actuacións en materia de conciliación, todo un exemplo a seguir, dado que Congalsa aposta pola flexibilización de horarios, o teletraballo ou o servizo de gardería; de feito, xa no ano 2020 fostes merecedores do Premio á Responsabilidade Social na categoría de conciliación que outorga a Xunta”, señaló la conselleira.









Colaboración público-privada





Para la representante de la Xunta “só indo da man, Administración e empresas, podemos lograr o obxectivo común de conseguir unha igualdade real no emprego e un maior benestar no ámbito laboral”, dijo, recordando un dato de la Organización Internacional del Trabajo que indica que seis de cada diez compañías que promueven la igualdad laboral aumentan sus beneficios entre un 5 % y un 20 %.



Congalsa, empresa especializada en alimentación y elaboración de productos precocinados del mar, con sede en A Pobra do Caramiñal, facturó en 2021, junto su filial lusa de Sulpsteis, por encima de los 113 millones de euros. La compañía cuenta con más de 560 trabajadores y comercializó el año pasado 26.000 toneladas de sus gamas de producto.