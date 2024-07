El conselleiro de Cultura e Xuventude inaugura la temporada estival de campamentos de la Xunta en el recinto de Espiñeira

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, dio la bienvendida a los 120 niños de 10 a 12 años -una veintena proceden de Castilla-La Mancha, en un intercambio con otras comunidades autónomas, y el resto son gallegos-, que desde ayer y hasta el 10 de julio participan en el primero de los cuatro turnos de esta campaña estival en el campamento que la Xunta de Galicia gestiona en el lugar boirense de Espiñeira. Por dicha instalación pasarán un total de 492 jóvenes en esas cuatro estancias, además de otras que se incluyen como el campamento "Candilexas" y las 12 pertenecientes a "Talentia", iniciativa de índole creativa que se estrena este año entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre. Tanto en este recinto como el el resto de los que la Xunta de Galicia tiene distribuidos por el resto de la geografía regional se ofertaron 7.611 plazas bajo el lema “O teu mellor verán", y que forman parte de una oferta total de 11.533 plazas que la Administración autonómica convocó en su programación de este verano, que es la mayor de su historia y que también abarca campos de voluntariado, los minicampamentos "Coñece Galicia", actividades para mayores de 18 años, el programa "Conecta con Galicia" para la juventud gallega em el exterior, o la puesta a disposición de esas instalaciones juveniles gestionadas por la Xunta para su uso.

El titular de dicho departamento del Ejecutivo gallego, acompañado de la directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, del alcalde de Boiro, José Ramón Romero, y el portavoz del PP local, Fernando García Diéguez, indicó que este “programa de calidade, que é un dos mellores do Estado español” es el inicio de un verano “de aventuras e convivencia”. Además, López Campos destacó la ilusión “coa que os nenos chegan aquí para gozar de xornadas de verán cheas de actividade, amizade, aprendizaxe e enriquecemento persoal”. En su recorrido por el recinto de Espiñeira, el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude pudo comprobar de primera mano como se organizan los participantes en tiendas de campaña y conocer la variedad de actividades que tienen preparadas, como son las relacionadas coas artes escénicas, como teatro, circo, magia, danza y otras, así como de aventura por la naturaleza, deportivas, e incluso propuestas nocturnas. "A programación no conxunto de campamentos de Galicia está destinada a que a mocidade se divirta no seu tempo de lecer e á vez ao seu enriquecemento persoal e vital con actividades de educación non formal", explicó Lara Meneses.

Lo que pudieron ver tanto el conselleiro como sus acompañante fue sólo una muestra de la cantidad de opciones que puede encontrar la juventud en la programación para las vacaciones. Así, a estos campamentos se les sumarán otros específicos de ocio alternativo para mayores de 18 años y hasta los 30, con 200 plazas distribuidas en el albergue de Cabana de Bergantiños, el campamento A Devesa en Ribadeo, el albergue juvenil de Allariz, el albergue Montañas de Trevinca en A Veiga y el complejo Cemar en Mondariz Balneario. De este modo, quienes sobrepasan la mayoría de edad tienen a su disposición durante julio y agosto cinco instalaciones diferentes en las que realizar rutas, actividades artísticas, acuáticas o de multiaventura. Además, en este 2024 se desarrollará una nueva edición de los minicampamentos "Coñece Galicia", puestos en marcha en 2020, y que cuentan con 700 plazas ofertadas, distribuidas en 34 turnos, en los que los niños de 9 a 14 años pueden disfrutar de lunes a viernes en alojamientos turísticos de toda la comunidad. El objetivo de estos campamentos es impulsar el conocimiento de la riqueza natural y patrimonial de Galicia y favorecer las necesidades de conciliación de las familias.

"Son moitos os rapaces ue hoxe empezan de forma oficial o seu verán a través destes campamentos, nos que a Xunta fai o esforzo máis grande nos últimos anos. E hoxe quixemos estar aquí para darlles a benvidaaos nenos nestes primeiros campamentos e para reafirmar o noso compromiso con todas as estruturas que hai detrás da organización dete tipo de eventoss, pois a veces non se ve todo o traballo ue hai, e tamén hai un esforzo por manter estas instalacións públicas distribuídas en toda Galicia", manifestó el concelleiro de Cultura e Xuventude, al que los chiquillos reconocieron al llegar, pues ya lo habían visto en recientes visitas que realizaron al Parlamento, e incluso él reconoció a alguno de los chiquillos por ser de A Estrada, de donde fue alcalde. José Gómez agregó que "hai moitísimo persoal técnico e de servizos para que os nenos teñan as mellores condicións e disfruten, posiblemente, do mellor verán das comunidades autónomas de España, pos somos a que máis esforzo orzamentario fai e que máis prazas de campamentos saca e somos un exemplo nacional de políticas de Xuventude. Temos os mellores equipos e as magníficas instalacións, e estamos en condicións de garantir un verán extraordinario para as familias galegas".

Por su parte, Lara Meneses insistió en que la campaña de verano de la Xunta de Galicia bajo el lema "O teu mellor verán", que ofrece máis de 11.500 plazas para todos los niños de Galicia, pero también de otras comuniddes autónomas y del extranjero, "é un referente a nivel nacional" y expresó su deseo de que sea una "magnífica ampaña para toda a mocidade galega", pero tambiçen para las familais "pois é unha forma de conciliación, que no verán é moi necesaria" y que "demostra o compromiso do Goberno galego coa mocidade e as familias, reitero, cunha aporta de 5,5 millóns de euros, e esperamos que a disfruten moito". Por su parte, el alcalde de Boiro, José Ramón Romero, indicó que había acudido para darle la bienvendida al conselleiro y a la directora xeral en la que fue su primera visita a la localidad, y los invitó a regresar en otra ocasión, y también a los niños del primer turno del campamento y que van a estar diez días en el pueblo, y les transmitió que hagan "boa propaganda" y animen a sus padres a acudir de vacaciones "porqeu témolo todo, estamos situados nun situio privilexiado, con serra, cunha ría magnífica e cunha gastronomía".