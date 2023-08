El Consorcio Contraincendios cierra el parque de Bomberos de Ribeira y envía a sus trabajadores a Arteixo y Boiro

El parque comarcal de Bomberos de Ribeira ha visto como se cerraban nuevamente sus puertas a las dos de esta tarde. La decisión la adoptó el Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de A Coruña para poder cubrir con los profesionales destinados en las instalaciones de la capital Barbanza los servicios mínimos en el parque comarcal de Arteixo, en el que se registró una baja de última hora, con lo que el equipo de tres bomberos que habían empezado la jornada se vio mermado, quedando en dos, con lo que no se cubrían los servicios mínimos establecidos por la huelga indefinida que se mantiene desde hace casi tres meses.

El parque de Ribeira ya estaba bajo mínimos, con dos bomberos, mientras que el de Boiro contaba con cuatro, pero uno de ellos fue desplazado al parque de Ordes, en donde sólo había dos y se precisaba uno más para cubrir los servicios mínimos. Con la situación generada en Arteixo, el Consorcio Provincial Contraincendios decidió cerrar el parque de Ribeira, mandando inicialmente a sus dos bomberos a Arteixo. Los bomberos de guardia de los parques comarcales de Bomberos, advirtieron que con esa decisión se dejaba a la comarca de O Barbanza sin el servicio de vehículo de altura, pues es el único de la zona que dispone del mismo y con el que están habituados a trabajar los profesionales del parque ubicado en Ribeira.

Información

Fue entonces cuando, según informó Moisés Fernández, responsable de CCOO de los Bomberos comarcales, el referido consorcio decidió mandar a uno de los bomberos ribeirenses a Arteixo y a su compañero para el de Boiro con el camión autoescalera, pero manteniendo el cierre de las instalaciones de la capital barbanzana. Desde el parque comarcal ribeirense se está informando a los alcaldes de Ribeira, A Pobra y Porto do Son, así como al resto de equipos de emergencias, Protección Civil, Policías Locales y Nacional y Guardia Civil del cierre del parque ribeirense.

Aunque el referido consorcio provincial se escusa en que los municipios de Ribeira, Porto do Son y A Pobra do Caramiñal quedan cubiertos con una dotación en el parque de Boiro, los profesionales manifiestan que "eso no es cierto y no se cumple en la realidad", pues los tiempos de respuesta en estas localidades que atiende directamente el parque comarcal de Ribeira aumentan en aproximadamente 15 minutos. "Y esto es en el mejor de los casos y dándose la casuística de que esta dotación no esté prestando otro servicio en uno de los nueve pueblos que atiende directamente, como son Rianxo, Boiro, Outes, Noia, Lousame, Ames, Rois, Padrón y Dodro".

Los bomberos comarcales añaden que, con esta situación, dos de los parques con más salidas y que atienden más incidencias en la provincia, como son los de Ribeira y de Boiro, "verían mermado considerablemente el servicio de emergencias en su zona si esta dotación tuviese que atender una emergencia en la zona que habitualmente y con una dotación precaria el parque de Ribeira. En estos momentos, doce concellos quedan atendidos por cuatro bomberos en el parque boirense".

Reacciones

Tras esta situación, el Ayuntamiento de Ribeiraha emitido un comunicado en el que reclama de las autoridades competentes el diálogo con los trabajadores y el reconocimiento de las necesidades de este sector. Añade que desde la huelga indefinida convocada en junio, es la tercera vez -cinco días, tres de ellos consecutivos- que se cierra el parque ubicado enXarás por falta de personal. "Estamos a incidir nas peticións de aumento de persoal e equipamento ás autoridades competentes. É preciso que se recoñezan os dereitos laborais dos bombeiros para poder garantir a súa seguridade e a de toda a cidadanía.” afirmó Vicente Mariño, alcalde en funciones de Ribeira.

Mariño de Bricio también destacó que este traslado de trabajadores crea una situación de "desigualdad" entre municipios. “Este tipo de prácticas transmite la sensación de que hay ciudadanos de primera y de segunda categoría. Dende o Goberno municipal debemos velar polo ben de tódolos veciños”, agregó el edil. Desde el Ejecutivo local recordaron que hace dos semanas varios de sus integrantes mantuvieron una reunión con el responsable del parque comarcal de Bomberos de Ribeira para abordar el estado del servicio y coordinar los equipos de emergencia de la localidad con los bomberos.