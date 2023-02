La constructora del muro en Bretal sabía que el poste de teléfono se caería, pero no podía esperar más tiempo para hacerlo

El responsable de la constructora Jesús Cánive que llevó a cabo la reconstrucción de un muro de mampostería que estaba en mal estado en una propiedad particular en el núcleo de O Rueiro, en Bretal, en la parroquia ribeirense de Olveira, aseguró que sabía perfectamente que el poste de madera de las líneas de telefonía y fibra óptica que estaba pegado al mismo se caería al realizar esa obra. Precisó que los propietarios del terreno habían solicitado el pasado verano a la compañía telefónica que retirase este poste que estaba dentro de su parcela y pegado al muro contraterreno, pero ni le respondió ni lo sacó de allí. El constructor aprovechó que fue a pedir permiso al Concello de Ribeira para cortar la calle para realizar la obra con seguridad para comentarle a los técnicos la situación del poste, y que allí le dijeron que ellos hicieran su trabajo independientemente de lo que pudiera pasar con el poste.



Jesús Cánive afirmó que la reconstrucción del muro había que hacerla ya, pues el muro estaba en muy mal estado y con riesgo de derrumbe, y si caía y causaba daños, ya fuese la muerte de alguien o daños en vehículos, el responsable sería el dueño. Además, la licencia de obra que les concedieron en verano era de un año y tenía que hacer los trabajos antes de agotar ese plazo y no podía esperar tres años a que movieran el poste. El constructor relató que, como se temía, al meter la retroexcavadora para retirar un metro de altura de la tierra, el poste quedó al aire y que intentaron moverlo con cuidado para tratar de no causar muchos daños, “pero como los cables de telefonía y fibra eran largos se desprendieron las fichas de la caja de empalmes y se quedaron los cables sueltos, por lo que los recogimos y los sujetamos en una zona próxima”. Añadió que, al igual que los vecinos afectados al quedar sin servicio, ellos también dieron parte del problema a la compañía de telefonía, y que pese a que por allí fueron técnicos varias veces, no lo hizo nadie en concreto para repararlo, ni tan siquiera para hacer un arreglo provisional. “Nosotros hicimos los que teníamos que hacer, pero si otros hacen caso omiso a lo que se les dice, yo poco más puedo hacer”, concluyó Cánive.