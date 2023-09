Las consultas en los puntos de información turística de Rianxo subieron un 54% respecto al verano de 2022

Los puntos de información turísticas de Rianxo, que funcionan en el Cuartel Vello, la Casa Museo de Manuel Antonio y el Museo do Mar, registraron en la temporada estival, desde mediados de junio a mediados de septiembre, un total de 6.232 personas demandantes de documentación o explicaciones sobre esa materia relativa a lugares atractivos para visitar en el municipio y su entorno, lo que ha supuesto un incremento del 54% con respecto al mismo periodo del año pasado. El mercado nacional ha vuelto a consolidarse como el de mayor procedencia de los visitantes, constatándose también la recuperación del turismo familiar, siendo de nuevo el más destacado del municipio, así como también el de pareja. "Numerosas persoas de Galicia realizan viaxes curtas dunha xornada ou de fin de semana, aproveitándose da proximidade para coñecer Rianxo. Isto, xustifica que A Coruña sexa a provincia con maior peso seguida de cerca por Pontevedra e Lugo", detallaron desde el departamento de Turismo del Ayuntamiento rianxeiro, mientras que entre los visitantes extranjeros destacan los procedentes de Francia, Portugal, Reino Unido e Italia.

Si se analiza la estancia en este destino, se constató que la mayoría de visitantes sigue acudiendo de paso. En el caso de los de procedencia gallega, muchos suelen hacer viajes de un día o de fin de semana, aprovechando la proximidad, mientras que los que llegan de otros lugares hay también un porcentaje importante de personas que se acercan a la localidad mientras tienen su alojamiento en otros destinos, como Santiago de Compostela u otros municipios de O Barbanza, y otros que hacen rutas por diversos lugares, especialmente costeros, también incluyen una parada en Rianxo. Los que si se decantan por alojarse en el destino Barbanza Arousa prefieren hacerlo mayoritariamente en pisos de alquiler, apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico. "Podemos apreciar como o destino de Rianxo, un ano máis, sofre a desvantaxe de non contar con suficientes hoteis e hostais entre a súa oferta de aloxamento", indicaron desde el Ayuntamiento. Como dato novedoso, destaca el aumento de registro de peregrinos que recorren el Camino de Santiago en O Barbanza a lo largo de la temporada estival, llegando a los 483, que proceden sobre todo del sur de España y también del extranjero, especialmente de Francia e Italia.

Según las consultas realizadas en los puntos de información turística, la mayoría siguen siendo sobre cuestiones relacionadas con los recursos turísticos a visitar en Rianxo y la comarca. También fueron numerosas las consultas relacionadas con las actividades de verano en la localidad y las visitas a los museos. A mayores se formularon consultas sobre visitas guiadas, rutas en barco e información sobre rutas de senderismo. También hubo un porcentaje importante de personas que pasaron por Rianxo haciendo la referida ruta de peregrinación. En los meses de verano se realizaron diversas visitas guiadas programadas desde el Área de Turismo, dentro del programa “Roteiros guiados por Rianxo”, para ampliar la oferta turística en este destino, mostrando así diversos lugares de interés de la localidad. De igual modo, hubo otras rutas guiadas en el contexto de diferentes acontecimientos como el festival “Viladomar, máis alá dos muros” y las Festas da Guadalupe, y que contaron con una elevada participación.

Otra actividad llevada a cabo por la Concellería de Turismo y que obtuvo una buena acogida y mucha demanda fue la de los viajes en la goleta "Evangelina", en la que se embarcaron 279 personas. "Tratábase da realización de once xeiras ou travesías no citado veleiro en dúas modalidades; a travesía mariñeira con saída pola mañá ou a do atardecer, na que se podía desfrutar da posta de sol, ámbalas dúas cunha duración de hora e media. O día do Feirón Mariñeiro realizáronse dúas saídas pola mañá, sendo esta a última data da actividade", indicaron desde dicho departamento municipal. Además, una vez contactado con los establecimientos de alojamiento de Rianxo, tales como casas de turismo rural y hostales), se puede destacar, en comparativa con el mismo periodo de 2022, que seis de ellos experimentando una mejoría, llegando a triplicar el número de pernoctas, mientras que los tres restantes detectaron un pequeño descenso.