Un contenedor para papel y cartón en A Pobra quedó inservible tras verse afectado por un incendio

Un contenedor azul para el depósito de residuos de papel y cartón que estaba instalado en la zona de Virxe do Monte, en la localidad de A Pobra, quedó inservible al verse afectado en su práctica totalidad por un incendio. El suceso se registró en torno a las 16.56 horas de ayer y fue un particular el que contactó con el 112 para avisar de ello y, con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias dio traslado de ello a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira y a la Policía Local y a la agrupación de voluntarios de Protección Civil, ambas de la villa pobrense.



Estos dos últimos empezaron a apagar el fuego que afectaba a ese recipiente para depositar el referido tipo de residuos con el agua que brotaba de una manguera de la propiedad de un vecino de la zona, y lo acabaron de sofocar los profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña con base en Xarás, pero no pudieron evitar que las llamas afectasen a más de la mitad de ese contenedor azul y que quedó derretida. La intervención se dio por rematada a las 17.26 horas.