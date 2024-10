Convocan la octava edición de su Concurso Fotográfico de Micoloxía de A Pobra con 750 euros en premios

La Concellería de Medio Ambiente de A Pobra convoca el VIII Concurso Fotográfico de Micoloxía, con premios en vales de compra para canjear en el comercio local, con un primero de 350 euros, un segundo de 250 y un tercero de 150. La inscripción deberá hacerse hasta el 27 de este mes, enviando al correo electrónico apobra.micoloxia@gmail.com, indicando el nombre, apellidos y teléfono de contacto, y una vez recibidos se remitirá la tarjeta de participación, que deberá adjuntarse en una de las dos copias o réplicas que se envíen de las instantáneas -en la otra no deberá incliuir nada para garantizar el anonimato-, que no podrán ser más de dos por participante.

Así lo dieron a conocer el concejal delegado de dicho departamento, Xosé Lois Piñeiro, y la técnica municipal de esa misma área, Beatriz González, que desgranaron las normas de "este certame ao abeiro dunha programación xa consolidada no calendario outonal municipal, como son las Xornadas Micolóxicas, e como unha ferramenta de divulgación micolóxica xunto co resto de propostas que se desvelarán en vindeiras datas", en palabras del edil. La resolución se publicará en las redes sociales de Medio Ambiente e Aobra do Caramiñal y en la web municipal -donde también se pueden consultar las bases de la convocatoria del certamen. Los ganadores recibirán también aviso por vía telemática o telefónica.