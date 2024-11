Un convoy de Protección Civil de A Pobra y Rianxo se desplazará este jueves a Valencia para ayudar en las tareas de emergencias

Cuatro voluntarios de la agrupación de Protección Civil de A Pobra y otros dos de la de Rianxo formarán parte de los convoy que está previsto que a última hora de la tarde de este jueves partirán en dirección hacia la comunidad de Valencia para ayudar en las tareas de limpieza, desescombro y rescate que se han puesto en marcha a cauda de los devastadores efectos de la DANA. Desde la localidad pobrense movilizarán sus dos vehículos todoterreno -el de mando y el de intervención- y sus dos remolques con material de achique, rescate y desfibriladores, entre otro equipamiento, mientras que desde la villa rianxeira se estça pendiente de saber si se puede desplazar el vehículo pick-up, con baldeo, con un remolque. Esos equipos acudirán en autosuficiencia, con lo que llevarán la comida y otros víveres desde el punto de salida.

Protección Civil de A Pobra se desplazará a Valencia con sus dos vehículos todoterreno I Chechu Río



Desde Ribeira son cinco policías locales y tres miembros de la agrupación de voluntarios de Protección Civil que también integran el GAEM los que se han ofrecido desde hace días de manera desinteresada para acudir a prestar su apoyo en la tragedia de Valencia y que ya tienen los equipos preparados para acudir. Después de diversos contactos mantenido desde el pasado viernes, esta mañana fueron sus responsables los que mantuvieron un reunión con el alcalde, Luis Pérez Barral, que por el momento no ha autorizado a que se desplacen pues, al parecer, está esperando indicaciones que le lleguen por parte de administraciones superiores para organizar el dispositivo correspondiente, pero que mientras esas órdenes no lleguen no autorizará esos desplazamientos.

Los voluntarios de Protección Civil y del grupo de emegencias están a la espera de recibir órdenes para desplazrse a Valencia



Por el contrario, el Ayuntamiento de Boiro ha decidido colaborar, mediante los mecanismos supramunicipales habilitados, con los territorios damnificados por la DANA con el envío de personal voluntario y recogida de productos de primera necesidad. De hecho, el alcalde, José Ramón Romero, despidió esta mañana a los tres voluntarios de Protección Civil ye Emerxencias que viajarán a las zonas afectadas para colaborar, junto a voluntarios de otros muniipios, en las tareas de limpieza que se llevan a cabo en las localidades arrasadas por las riadas. Fuentes del Gobierno local indicaron que esa colaboración se gestionará a través del 112 Galicia, que está en coordinación con su homólogo en Valencia. Entre el material que llevan para colaborar figuran cepillos y escobas, generadores de electricidad y bombas de achique.

Además, la Administración local boirense habilitó desde hoy un punto de recogida de productos de primera necesidad, como alimentos no perecederos y artículo de higiene que se enviaran a los afectados mediante los mecanismos habilitados por la Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), organismo en coordinación con la FEMP y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Quienes quieran hacer sus aportaciones pueden hacerlo de 9.00 a 14.00 horas en el consistorio y de 16.00 a 20.00 horas en el centro social de Boiro.