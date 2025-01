La corporación municipal de Ribeira aprobó por unanimidad la propuesta del POS+ Adicional para gasto social por 1.349.600 euros

La corporación municipal ribeirense aprobó ayer por unanimidad la participación del Ayuntamiento en el POS+ Adicional de la Diputación de A Coruña para la financiación de gastos sociales extraordinarios, en los que se cuenta con una previsión de investir 1.349.600 euros, de los que 883.000 serán de fondos públicos y privados, estimación de gasto a financiar por la Administración local de 466.600 euros, y la aportación solicitada a la institución provincial alcanza los 134.012. El edil de Servizos Sociais, Vicente Mariño, anunció que se pondrá en funcionamiento la vivienda de emergencia temporal para personas con carencias habitacionales en Carreira y bajo el nombre de “A Garita”, para la que se logró una subvención de 23.500 euros para mobiliario. Y dijo que se va a financiar con fondos provinciales la contratación de una educadora social a jornada completa para cuidar de las personas vulnerables. E informó que habrá 21.600 euros para los “Almorzos Solidarios”, 300.000 para el SAF y se aumentarán las horas de dependencia para atender a más personas en lista de espera.



El Gobierno local anunció nuevas líneas de ayudas directas para personas con diversidad funcional y dependencia en adaptaciones funcionales para los hogares, que servirán para eliminar barreras arquitectónicas en los domicilios y para ayudar a la compra de prótesis auditivas o dentales. El alcalde, Luis Pérez, destacó el esfuerzo económico que hace el Ayuntamiento para garantizar el bienestar de los ribeirenses, en especial de la gente mayor. Agregó que esta ayuda permitirá reforzar los servicios de “Dependencia, facilitar axudas de adaptación de fogares para contribuír a que as persoas maiores vivan máis tempo na súa casa ou contribuír a que as persoas vulnerables teñan un espazo temporal onde residir facendo que ninguén quede atrás”.



Oposición

Por su parte, la portavoz del grupo municipal del PP, Mariola Sampedro, se congratuló por el hecho de que se dediquen inversiones a gasto social que “nunca é suficiente para todas as demandas que hai”, y se refirió a la contratación de personal para asesoramiento y apoyo a las personas que vayan a ser usuarias de la nueva vivienda de acompañamiento situada en Carreira “froito da Edusi Máis Ribeira Atlántica, posta en marcha e impulsada polo anterior goberno e a punto de ser rematada co equipamento adecuado e mobiliario grazas a unha subvención íntegrada da Xunta de Galicia de 23.500 euros”. Agradeció la labor de Ice Renovación al frente del programa “Almorzos Solidarios” con financiación del POS y que da servicio a doce personas todos los días. Sampedro Fernández confirmó el voto favorable de los populares a la aprobación del punto de esta sesión extraordinaria, no sin antes reprochar al alcalde “o seu nulo talante á hora de exercer o diálogo convocando, sen previo aviso, un pleno en horario de mañá”.