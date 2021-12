Correos da marcha atrás en sus planes de implantar un nuevo sistema de reparto en Ribeira

La empresa pública Correos da marcha atrás en sus pretensiones de introducir ciertos cambios organizativos en las zonas de reparto en Ribeira y otras localidades gallegas, y que en la capital barbanzana había provocado como consecuencia más inmediata la supresión de dos puestos de trabajo, según habían denunciado los sindicatos hace un par de semanas. Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) dieron a conocer que tras rematar la mesa sectorial de Correos, en la que se trató el nuevo modelo de cartería, el documento presentado por la empresa a las organizaciones sindicales, tras la inclusión de sus exigencias, contempla interrumpir la implantación del modelo piloto en todas las unidades de reparto y restablecer la situación de partida hasta definirse un nuevo modelo.





La CGT señala que en ese documento se plantea mantener el concepto de cartero y sección en las unidades de reparto desde la fecha del acuerdo, y subraya que también se conseguido restablecer en la unidades el mobiliario que había, y facilitar la implantación de otro nuevo, para facilitar las tareas de clasificación evitando que se tengan que realizar en lugares inapropiados. Por otro lado, la empresa también incluye en ese escrito que se comience el traspaso previsto de carga de paquetería de la filial Correos Express a la matriz, con el objeto de internalizar el trabajo. Desde dicho sindicato se indicó que ello supondrá que el próximo 30 de junio de 2022 tendrán aproximadamente el 20% de dicha paquetería en las carterías de Correos, llegando al 40% de la misma en diciembre de ese mismo año.





Responsables de CGT subrayaron que ese documento es consecuencia de la respuesta y movilización de los carteros, como la concentración de protesta que tuvo lugar a mediados de mes en la Praza do Concello de Ribeira, mostrando su oposición firme y tajante al “infernal sistema de sectores”. En ese sentido, señalaron que, fruto de ello, “Correos retira el polémico proyecto de sustituir secciones por sectores. Es una buena noticia. No estamos acostumbrados a que escuche a los trabajadores y dé marcha atrás en sus planes”. La CGT plantea que “la lucha sirve”, pero también que “la lucha sigue”, y que deben seguir presionando para que el reparto garantice unas condiciones de trabajo dignas y decentes para todos. No quiere que se vuelva al sistema de reestructuraciones permanentes, contingencias, secciones, sobredimensionadas, estrés, ritmos de trabajo frenéticos, presiones y otras situaciones.





Por ello, exige que la eliminación de los sectores debe ir acompañada de otras medidas como “el cese de las presiones, poniendo límites a la carga de trabajo evitando esfuerzos intensos, excesivos y continuados”. También pide que en la unidades de reparto debe haber objetivos claros, razonables y posibles de alcanzar para todos los carteros, por lo que considera que se debe poner fin a las tareas innecesarias que causan gran desgaste físico y mental, “por lo tanto, fin a las órdenes de sacar y repartir todo, no dejar FT (falta de tiempo), etc.”.