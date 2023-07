Corrubedo cancela un día de sus fiestas por el gasto de tener que presentar un plan de emergencias

Estaba previsto que las fiestas patronales de Corrubedo se desarrollasen el 11, 12, 13 y 15 de agosto, pero la comisión organizadora se ha visto obligada a suprimir las actividades previstas para la última jornada, que es la dedicada a su patrona, Santa María. El motivo no es otro que Portos de Galicia les exige la presentación de un plan de emergencias, que la comisión de fiestas acaba de contratar a un ingeniero y que supone un desembolso de 2.200 euros, y apunta que habiendo una ingeniera en el Concello debería permitírsele que sea esa persona la que lo haga para evitar ese gasto.



“Eses cartos eran os que tiñamos reservados para a festa do 15, con hinchables, incluso acuáticos, o tren turístico, sardiñada, e outras actividades, pero ao ter que gastalos nese papeleo, que nos pide e que ten que ir firmado por un enxeñeiro por se pasa algo, xa non dispoñemos deles”, manifestó su presidenta, Ana Muñiz, quien añadió que “están acabando coas festas patronais e a nós quítannos as ganas que temos de facelas”. De todos o, por ser el día grande de esas celebraciones, para el día 15 de agosto, que también está dedicado a los turistas, además de la misa solemne y la bombas de palenque, esperan poder contratar un grupo de gaitas para que amenice la jornada.



Muñiz indicó que tuvieron conocimiento de que esa situación ya la tuvieron que asumir en las fiestas de Carreira, que no tiene terreno portuario, pero detalló que en ese caso fue el Concello el que se lo solicitó. Añadió que el problema que tienen ellos también afecta a Aguiño, Palmeira y Castiñeiras, y que las orquestas, pinchadiscos y responsables de espectáculos que se hagan deben presentar un plan de emergencias. A ello, desde la comisión de fiestas de Castiñeiras indicaron que a ese gasto tienen que sumar las tasas “que nos cobra Portos, e que non son nada baratas, polo uso de terreos da súa competencia tanto polas festas de agosto e de setembro”, dijo Ana Muñiz.