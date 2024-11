El cuatripartito tumba la moción del PP para la compra de la nave de Hadasa, pero muestra intención de “facer algo”

Los siete concejales de los cuatro grupos que integran el Gobierno local de A Pobra votaron en contra de la moción del grupo municipal del Partido Popular que planteó que por parte del Ayuntamiento se compren las antiguas naves de la fábrica Hadasa, que ocupan una superficie de más de 2.300 metros cuadrados -una gran parte estaría afectada por servidunbre, según indicó el concejal de Medio Ambiente, Xosé Lois Piñeiro- en A Ribeiriña, para desarrollar un complejo deportivo, de ocio y social en esa zona litoral que permita cubrir las necesidades de los vecinos, aprovechando la oportunidad de mejorar ese entorno. De todos modos, aprovechando la amplia presencia de vecinos del lugar entre el público asistente al salón noble del consistorio, el alcalde expresó que tienen la intención de “facer algo” y que deben conseguir que sean derribadas y recuperar ese espacio, pero empezando por un expediente de declaración de ruina.

El portavoz del PP, Manuel Durán, había manifestado que comprar esas naves costaría menos de 100.000 euros, uan cantidad que indicó que es inferior a lo que costó la adquisión de la Casa da Cadea e incluso que lo que en lso últimos años se ha gastado en adecuar la escuela unitaria de A Ribeiriña, y eso sin negociar, pues haciéndolo costaría incluso menos. "Lo qur hay que tener es voluntad de hacer las cosas. Yo no digo que sea fácil, pero lo que creo es que, así como antes no había ese espacio público, hoy tenemos la posibilidad de que esa propiedad que es privada, como dice una sentencia, y siempre lo fue, independientemente de que Costas quiso reclama en su momento una propiedad que no era de él, pase a ser municipal".

Durán agregó que los vecinos de A Ribeiriña se lo merecen, no por el hecho de que antes estuvieran discriminados, sino por que actualmente existe la oportunidad de tenerlo, y "hay que ser ambiciosos", así como tener voluntad y actitud, pues considera que el "coste es asumible". Desde los grupos del Ejecutivo pobrense se replicó que lo que propone el PP no es tan fácil de gestionar.También dijo que la tasación que haga el Ayuntamiento va a ser tan baja que no va a satisfacer a los acreedores, ni al síndico y que posiblemente tampoco a la jueza, que es la que tiene que determinarlo. Y agregó que no sólo hay que asumir el precio de la compra del terreno, sino también la gestión de los residuos y de lo que se pùede encontrar allí.

El cuatripartito también tumbó, como es habitual, las otras propuestas presentadas y defendidas por la formación de la gaviota. Fue el caso de la moción relativa al desmantelamiento de la seguridad preservada por la Guardia Civil en la provincia de A Coruña. Los populares denunciaron el demantelamniento del instituto armado en los pequeños núcleos y zonas rurales afecta gravemente a los municipios de la provincia, ya que en una respuesta oficial en noviembre de 2023 el Gobioerno estatal dijo que sus cuarteles sólo ofrecerán atención presencial al público de 9.00 a 14.30 horas y que fuera de ese horario la atención se limitará a los canales digitales, es decir, Internet, vía telefónica o a través de la aplicación AlertCorp.

"Esa reducción é incongruente coas necesidades das comarcas da provincia, qjue requiren unha presencia constante das forzas de seguridade debido a escaseza de recursos e a dispersión xeográfica", sostuvo su portavoz, Manolo Durán, quien subrayó que "é imperativo que o Goberno manteña a presenza da Garda Civil en todos os municipios, especialmente nas áreas rurais, onde o seu recoñecemento da realidade local e comarcal é crucial para garantir a seguridade e protexer os dereitos e liberdades dos residentes".

El PP pobrense sostiene que la decisión del minitro de Interior es aún más preocupante si se considera que en A Coruña faltan 122 efectivos para completar el catálogo de puestos de trabajo, 213se encuentra de baja médica y que en toda la provincia únicamente existen doce puestos abiertos las 24 horas, según difundió el propio ministerio. Previamente se votó la enmienda de sustitución presentada por el BNG, que no prosperó pués únicamente contó con el voto favorable de sus dos representantes en la corporación municipal, mientras que los seis ediles del PP votaron en contra y los cinco de Nós Pobra, PSOE y VIP se abstuvieron. También resultó denegada la propuesta del PP relativa a la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, pues votaron en contra los siete miembros del equipo de gobierno, y que incluía que se instase al Ayuntamiento, a la Xunta y al Estado la adopción de unas serie de medidas para tratar de erradicar esa lacra.

En el caso de la moción registrada por el grupo municipal del BNG relativa a la inclusión en el presupuesto de la Xunta de Galicia para 2025 de las partidas necesarias para contribuiir al desarrollo económico-social del municipio pobrense. En primer lugar, fue aprobada una enmienda de añadido que formuló el PSOE y que fue respaldada también por Nós Pobra, BNG, PSOE y VIP, mientras que los seis concejales del PP votaron en contra, y una vez emendada la moción los siete ediles del Ejecutivo lograron que saliera adelante, pese al rechado del PP. Y la moción del BNG para la adopción de medidas para la defensa de la normalización lingüística salió adelante únicamente con los siete votos favorable de los grupos políticos que componen el Ejecutivo local, mientras que los seis del PP votaron en contra.

El único aunto en el que hubo unanimidad fue en la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el suminitros y acometida de la red general de abastecimiento de agua portable , así como de la conservación de los contadores y lkas acometidas, con la actualización de las tarifas para el próximo año, que reclama la adjudicataria, tal y como le atribuye el contrato de dicho servicio, y en las que se aplica el IPC del 2,3%, tal y como dio a conocer el edil de Facenda, Eloy Sobrido. También obtuvo el mismo resultado la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de sumideros.