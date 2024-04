Los cuatro alcaldes de O Barbanza alzan su voz en defensa de la traída de agua y del sector del mar de la Ría de Arousa frente a Altri

Los alcaldes de las cuatro localidades que conforman la comarca barbanzana alzaron su voz para defender el abastecimiento de agua a sus poblaciones y sus industrias y al sector del mar de la Ría de Arousa frente a la instalación de la planta de Altri en la localidad lucense de Palas de Rei, y para solicitarle a la Xunta de Galicia que “recapacite nesa declaración de proxecto estratéxico e que reconsidere construir esa planta de celulosa pois veriamonos moi afectados moitos concellos do noso país”, dijo el alcalde de Ribeira y presidente de la mancomunidad Barbanza Arousa, Luis Pérez, acompañado de los regidores de Rianxo, Boiro y A Pobra, Julián Bustelo, José Ramón Romero y José Carlos Vidal, respectivamente.



También explicaron los motivos que les llevaron a presentar alegaciones al proyecto de Altri, del que sostienen que “supón un impacto directo na Rede Natura 2000, ameaza flora e fauna endémicas, pon en risco o consumo de auga á poboación e industria do Barbanza e as verteduras de augas residuais ao río Ulla poderían poñer en perigo o sector do mar da Ría de Arousa”. De igual modo, indicaron que la Xunta lo anunció en 20209 como un “proxecto tractor” consistente en la producción de fibras de celulosa para uso en la industria textil, pero “o que se vendeu como proxecto circular de producción de 200.000 toneladas de fibras textiles era realmente unha megaplanta de produción de pasta de celulosa”.



Seguidamente dieron a conocer datos que, según se viene indicando desde que a principios de marzo se hizo público el proyecto en el Diario Oficial de Galicia, supondrán una previsión por parte de Altri de la recogida de 46.000 metros cúbicos de agua del embalse de Portodemouros, un consumo neto de 16.000 metros cúbicos al día y un vertido diario de 30.000 metros cúbicos, y señalaron que es “un consumo desmesurado que superaría ao de toda a poboación da provincia de Lugo, e a vertedura de augas residuais afectará ás concas existentes para o consumo humano e industrial, a calidad da auga para o baño, a vida da flora e fauna do mar e, por tanto, aos 19.000 empregos directos e 50.000 indirectos da Ría de Arousa”. También indicaron que sólo los municipios del entorno de dicha ría y que dependen en mayor o menor medida del agua suministrada por el río Ulla suponen 127.000 habitantes.



A juicio de los cuatro alcaldes, ese “megacomplexo industrial” va a tener un impacto negativo en las actividades económica y en el empleo del entorno “o que non compensa en absoluto os supostos beneficios da nova actividade industrial”. Pérez Barral cifró en el 1,33% lo que representa el sector del mar de la Ría de Arousa de la producción total -PIB- de la economía gallega, además de aportar el 33% del valor añadido del sector en toda Galicia, posee el 40% de las embarcaciones pesqueras y marisqueras de la comunidad -1.558-, con 1.603 mariscadoras a pie, y 2.319 bateas de mejillón, que suponen cerca del 70% del total, además de 4.177 empleos directos, a los que hay que sumar los que genera en tierra. Y añadieron que la cadena mar-industria generó en 2021 el 76% de la riqueza en O Barbanza, donde hay más de 150 empresas con 3.000 millones de euros de facturación.