Los cuatro alcaldes de O Barbanza denuncian que la subida del canon de Sogama perjudicará a los vecinos. El presidente de la Mancomunidade de Municipios Barbanza-Arousa y regidor local de Ribeira, Luis Pérez Barral, ha remitido un comunicado en el que señala que dicha empresa, que es de titularidad de la Xunta de Galicia en un 51% y de la compañía eléctrica Naturgy en un 49%, y que se encarga de la gestión de los residuos de casi 300 municipios gallegos, "acaba de anunciar unha subida nas súas tarifas, algo prexudicial para a veciñanza”.

Pérez Barral añade que la propuesta de incremento del canon se prevé en dos etapas durante este año a 68,05 euros por tonelada de enero a junio y de 88,05 de julio a diciembre. Desde la entidad supramunicipal barbanzana considera que "é unha medida de dubidosa legalidade, porque se aplica de maneira arbitraria a algúns concellos e faise sen antes cambiar a lei pola que se aprobou a bonificación do 15% que tiñan os concellos que levaban a cabo medidas positivas no ámbito da recollida separada dos biorresiduos".

Pérez Barral señala que esta medida obligará a los ayuntamientos a aprobar modificaciones de las ordenanzas fiscales "porque as novas taxas téñense que repercutir nos recibos que pagan os usuarios". En este sentido, señaló que Ribeira, A Pobra, Boiro y Rianxo recriminan que al Gobierno autonómico gallego que "vaia castigar á veciñanza, pero tamén aos concellos aos que lles vai detraer do Fondo de Cooperación Local nove millóns de euros para financiar unha parte desa suba, prexudicando o financiamento que teñen as propias entidades locais".

Desde los ejecutivos locales barbanzanos creen que "é preciso apostar por un modelo de xestión dos residuos que sexa sustentable e que non cause un prexuízo ás economías municipais nin teña un aumento de custes para as veciñas e veciños”. Por ello, le instan a la Xunta de Galicia a que reconsidere esa medida y se siente a hablar con los responsables locales en el seno de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para alcanzar consensos en el ámbito de la gestión de los residuos.