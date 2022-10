Cuatro compañías teatrales gallegas se subirán a las tablas del Elma en A Pobra durante los domingos de noviembre

A Pobra dará cabida durante el mes de noviembre a un ciclo teatral que permitirá que se todos los domingos, a partir de las siete de la tarde, se suban a las tablas del Elma los integrantes del cuadro artístico de cuatro compañías de renombre en el panorama gallego con la puesta en escena de sus ultimas producciones. La concejala de Cultura, Patricia Lojo, acompañada de la técnica de dicho departamento municipal, Fita Sanisidro, indicó que una temporada más, han decidido apostar por las artes escénicas como “un mecanismo dinamizador da vida cultural na época outonal dada a boa acollida por parte da sociedade en anteriores anos”, y adelantó que enero se destinará a teatro aficionado, mientras que febrero será para el de carácter escolar.





La muestra teatral arrancará el próximo domingo, 6 de noviembre, con la obra “De algo hai que morrer”, a cargo de A Laberca, que ofrecerá una conferencia fúnebre-cómica en la que dos prestigiosos y, a la vez, peculiares científicos, Jeckill y Hyde, divulgan sus investigaciones sobre un tema que afecta a toda la población, como es la muerte, y en la que ambos dramatizarán y darán respuesta a preguntas relacionadas con esa cuestión, siempre desde la perspectiva humorística. Redrum Teatro escenificará el día 13 “Un home con lentes de pasta”, en la que se presenta la historia de Sheyla, que acaba de ser abandonada por su pareja, y a la que Laura y Fer quieren animar para que aproveche la oportunidad y haga realidad sus deseos de escribir, que tenía aparcados. Para ello, llevarán a cenar a Guillerme, un poeta capaz de enamorar a cualquiera con unos breves versos, pero al que no le motiva satisfacer las conversaciones banales ni los frívolos momentos de distensión. “Sheyla, Laura y Fer son máis fráxiles do que cren, as súas vidas penden dun fío, afóganse na dúbida, algo que Guillerme non vai desaproveitar”, señalan desde la compañía teatral.









El día 20 será el turno de A Panadaría con “As que limpan”, que parte de un letrero colgado en el manubrio de un cuarto en el que se lee “Por favor, arranxe o cuarto”. La función presenta la idea de la lucha organizada de las camareras de piso de los hoteles por conseguir unos derechos laborales y sociales justos. Y Mofa & Befa cerrará el cartel el día 27 con la pieza “Pirolíticos” que, siguiendo la estructura de los sketches, pretende reflexionar sobre el impacto del patriarcado en los propios hombres, reconociendo su posición de privilegio y mostrando las contradicciones que esas influencias provocan en el día a día, poniendo el foco en todo momento sobre un hombre que simpatiza con el feminismo y aspira a vivir en consonancia con él pero que, pese a ello, tiene que enfrentarse con un machismo profundamente arraigado.