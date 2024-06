Cuatro trabajadoras de la Cofradía de Pescadores de Rianxo recibirán el viernes el Premio Muller Salgada 2024

La Asociación Mulleres Salgadas ha decidido otorgar su Premio Muller Salgada 2024 a cuatro trabajadoras de la Cofradía de Pescadores “Virxe do Carme” de Rianxo. En esta ocasión, las galardonadas son la bióloga Amelia Caamaño Otero, la secretaria Mónica Méndez Somoza y las administrativas Rocío Rodríguez Sabugueiro y Ana Belén Fernández Divos. La entrega de este distintivo está programada para este viernes, a las seis y media de la tarde, en el auditorio de la villa rianxeira.



Mulleres Salgadas indica que con la entrega a ellas de este premio “queremos recoñecer o gran traballo que realizan as mulleres que traballan nas confrarías. secretarias, biólogas, administrativas, lonjeras e outras. É para todas e cada unha de vós. Figuras imprescindibles sen as que unha confraría non podería funcionar e que adoitan permanecer na sombra”. Esta asociación quiere hacerles un reconocimiento público a todas ellas y poner o valor su contribución al resto de la cadena, pues precisa que para ellas también está siendo un año complicado y apenas se les presta atención.

Desde dicha asociación de mujeres del mar se señala que con su elección se permite visibilizar que muchos de esos puestos son ocupados por mujeres, así como resaltar la importancia del trabajo en equipo y la asesoría técnica y científica. "O sector pesqueiro, a xente do mar, necesítaas e son traballadoras esenciais nun momento difícil para moitas confrarías, que necesitan máis que nunca os servizos de apoio que elas brindan", subrayaron desde Mulleres Salgadas.