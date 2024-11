Daniel Vila, Nora Stitou y Rubén Lampón ocupan el podio del I Concurso de Debuxo e Pintura "Montse Noya"

Daniel Vila Cañestro, de 5 años y que cursa sexto de Educación Infantil, y Nora Stitou Crujeiras, de 14 años y que estudia tercero de la ESO, ambos del colegio plurilingüe Galaxia, y Rubén Lampón García, de 8 años y que está matriculado en tercero de Primaria del colegio Sagrado Corazón de Jesús, de Castiñeiras, quedaron primero, segunda y tercero, respectivamente, por lo que recibieron bonos de compra de 150, 100 y 50 euros en el comercio local, en la primera edición del Concurso de Debuxo e Pintura "Montse Noya", en recuerdo de la profesora del colegio Galaxia fallecida en 2023 y, por extensión, en homenaje a la labor de todos los profesores en las diferentes etapas educativas. En la jornada de ayer, coincidiendo con la celebración del denominado Día de los Maestros, tuvo lugar en la sala polivalente del auditorio de Ribeira el acto de entrega de los premios de este certamen, que persigue el fomento de la expresión plástica. La concejala de Educación, Cruz Rivadulla, acompañó a los alumnos de varios centros de enseñanza, así como también a su profesorado.



El jurado destacó de la obra ganadora su "forza expresiva e colorista, que a leva a ser un retrato tipo, a representación de todos os rostros nun só", mientras que de la finalista señaló que está realizada con una "boa calidade técnica no debuxo, e resulta ser unha expresión do seu tempo, da contemporaneidade inmersa na banda deseñada e no cinema do escuro tan popular". Por último, de la obra clasificada en tercer lugar refirió que "destaca por ter unha composición interesante e cun tratamento que se achega ao expresionismo. A insólita elección e distribución dos elementos que enmarcan a figura humana fai que resulte moi atractiva". Además de las tres obras ganadoras, el jurado seleccionó medio centenar entre las más de 350 obras presentadas y que forman parte de una exposición que se exhibe en la Casa da Xuventude y que se clausurará hoy.