Decomisan otra lancha en Cabo de Cruz por acumulación de 17 denuncias al faenar en zonas no autorizadas

En torno a las diez y media de la mañana de ayer se llevó a cabo por parte de la unidad operativa de Ribeira del Servizo de Gardacostas el decomiso de una nueva lancha a un mariscador del sector de a flote de la Cofradía de Cabo de Cruz por acumulación de 17 actas de denuncia por faenar en varias ocasiones en zonas en las que, según indican desde la consellería do Mar, no está autorizada, pues están destinadas únicamente al marisqueo a pie. Se trata del tercer caso que se produce desde que el pasado 20 de junio se incautó la primera y tan sólo un día después de que se decomisó otra de esas embarcaciones de la tercera lista, y todas ellas por el mismo motivo que esta última.



La lancha decomisada ayer estuvo faenando junto a otras y a su regreso al puerto crucense le esperaba los guardacostas, que posteriormente la remolcaron con la embarcación “Illas Malveiras” hasta el puerto de Ribeira. La lancha que sería incautada llegó al muelle crucense acompañada por otras del resto de compañeros, que quisieron demostrarle su apoyo ante esa situación. Además, se vivió un momento muy emotivo cuando la hija del propietario de la lancha y que sale a faenar con él se fundió en un abrazo, que arrancó los aplausos de los demás compañeros, tanto los que estaban en las embarcaciones como los esperaban en tierra, y que incluso llegaron a pedir la dimisión de la jefa territorial de la Consellería do Mar, María José Cancelo Baquero, y arremetieron con dureza contra los responsables de Gardacostas de Galicia.



Javier Noal, portavoz y secretario de la agrupación de mariscadores de a flote de Cabo de Cruz, insistió en recordar que existe un acuerdo que se puso en marcha por parte de los dos sectores implicados en 2006 para el reparto de la totalidad de las concesiones de marisqueo “e que segue vixente”, precisó. Sin embargo, indicó que desde 2019 se empezó a hacer una “falsa interpretación do acordo e incluso chegou a negalo en moitas ocasións e noutras aceptándoo, sobre todo, para sancionarnos, pero cando non lles interesaba dicían que non existía”. Noal añadió que “a Consellería do Mar está a cometer un agravio con nós, pois sabe que o que está a facer vulnera a Lei de Pesca, que di que se impondrá a cota 0 nas zonas libres ou nas cofradías que non dispoñan dun acordo. A súa xefa territorial interpreta a súa forma o acordo do 2006 e lle da para adiante a unhas sancións que non teñen pes nin cabeza. Nunca se quixo reunir con nós e solventar a situación na que nos atopamos. Ao final nos levarán as lanchas a todos xa que estamos na mesma allada. Os galegos non merecemos que nos traten desta forma”, subrayó Javier Noal.



El portavoz de la agrupación de mariscadores de a flote indicó que esta semana se entrevistaron con el nuevo conselleiro do Mar, Alfonso Villares, “e quedou de mirar polo tema e intentar arreglalo. Estamos á espera de que tome unha decisión. Como acaba de chegar se pode atopar con obstáculos ou quen lle queira quentar as orellas por intereses”, dijo Javier Noal. Además, manifestó que mientras no se llegue a un acuerdo sobre la interpretación del acuerdo “non deberían tomar estas medidas tan fortes, porque están deixándonos sen o medio fundamental de vida que temos, que é o mar. Temos fillos pequenos e hipotecas e decomísannos as lanchas, meténdonos sancións de ata 30.000 euros, que é imposible pagalas se nos quitan o medio de vida que temos”.