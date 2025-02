El delegado del Gobierno en Galicia presidió la ofrenda floral ante el busto de Castelao en el Paseo da Ribeira, en Rianxo

El delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, participó este mediodía en el acto de homenaje a Castelao, con motivo de la conmemoración del 139 aniversario de su nacimiento, en el que reivindicó su figura como “patrimonio de todos os galegos”. En el acto, en el que también intervinieron el alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, y el presidente de la Fundación Castelao, Miguel Anxo Seixas, y que incluyó la tradicional ofrenda floral, el delegado sostuvo que divulgar el legado del ilustre galleguista “é a mellor forma de renderlle homenaxe”.



En este sentido, Blanco destacó su lucha por la democracia y la búsqueda de una sociedad más igualitaria, “reivindicacións que seguen igual de vixentes que hai un século ante discursos negacionistas”, agregó. El delegado del Gobierno en Galicia también alertó sobre las amenazas a la cultura como pueblo y a su idioma “polo desleixo das institucións que deben velar por el e que prefiren mirar cara outro lado”. A este respecto, hizo un llamamiento a tener presente las palabras del político e intelectual rianxeiro, cuando dicía que “un pobo sen cultura é un pobo escravo”.



En su intervención, Blanco recordó que el Gobierno “saldou con Castelao parte da enorme débeda que todos mantemos con el”, reconociendo su figura dedicándole el homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura en 2023. “Un home que desde a política e a creación artística e literaria traballou coa mirada no ben común, e por un obxectivo que desde este Goberno compartimos, como é o de mellorar a vida das persoas, de todas”, indicó el delegado. Pedro Blanco también dijo que "o seu legado político e artístico é hoxe patrimonio de Galicia e con este acto de homenaxe non facemos senón agradecer o moito que significou na historia deste pobo, Rianxo; pero tamén do seu pobo con maiúsculas: o galego”.