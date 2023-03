Delegados de la CIG en el Hospital do Barbanza denuncian la inestabilidad en el servicio de Medicina Interna

La inestabilidad que desde hace tiempo se viene registrando en el servicio de Medicina Interna del Hospital do Barbanza es algo que no le pasa desapercibido, y los delegados de la CIG en dicho centro de trabajo se hacen eco de ello. La opinión de la Xerencia del área sanitaria Santiago-O Barbanza es de que en mayo, con la convocatoria de 4 plazas de médicos internistas, se le dará solución a la situación que provocó que hace 10 días llegase a haber en activo 3 de los 9 facultativos de esa especialidad, que llegaron a atender a 25 pacientes al día, sin tiempo material para hacer bien su trabajo. Frente a eso, los representantes sindicales temen que, al menos, hasta septiembre se mantendrá e incluso empeorará la situación de precariedad e inestabilidad por la falta de ese personal médico, al haber una plantilla tan reducida. Precisan que de los 6 internistas fijos de plantilla sólo están trabajando la mitad y las personas que ocupan las otras 3 plazas “non están a traballar desde fai meses”. Y añade que es necesario tener en cuenta que los médicos cogerán vacaciones en verano.



Los cinco internistas que hay actualmente en el complejo asistencial barbanzano pueden asumir de tres a cuatro guardias al mes cada uno, mientras que para el resto se está recurriendo a médicos del Clínico de Santiago. Marián Rodríguez, delegada de la CIG en el Hospital do Barbanza, indicó que con las decisiones adoptadas desde la Xerencia arreglaron la situación de las guardias de marzo y abril. Pero, detalló que se da otro problema ya que, a parte de la guardia, se hace un refuerzo de 15.00 a 22.00 horas todos los días, pero llegaron a suspenderse los de los sábados y domingo para evitar que los médicos internistas acabasen saturados ya que les tocaba trabajar casi siempre, pues bien tenían guardia o refuerzo.



A mayores, Marián Rodríguez puntualizó que a los internistas de este hospital que quieren tener refuerzo se les indica que tienen que buscar ellos a la persona que lo haga, aunque no hay nada reglamentado al respecto, y que desde el Sergas se le paga por ese trabajo a ambos. “Parece algo absurdo que se lle obrigue a un internista a buscar a quen lle faga de reforzo, pois debería ser a propia Xerencia da área sanitaria quen ten que buscalo”, precisó la delegada de la CIG. Esta última subrayó que la situación es muy delicada y que “se traballa cunha presión superior a outros sitios. Algo terá que ver que a xente non quera vir a traballar aquí ou se marche pronto. Hay un goteo de xente que marcha e non é reemprazable”. Por ello, le solicitan a la Xerencia un plan de actuación tanto en el mejor como en el peor de los casos que se puedan producir en los próximos seis meses.