Demandan a Augas de Galicia medidas con el puente al inicio de la senda del río Arlés para evitar inundaciones

Residentes en el lugar de A Ponte, en la parroquia ribeirense de Artes, remitieron un escrito a Augas de Galicia en el que le demandan que adopte las medidas oportunas para que el puente de piedras existente al inicio del paseo del río Arlés o Sanchanás, vuelva a su estado originario, precisando que “na actualidade existe pola beira do lavadoiro dese cauce fluvial o camiño que se tomaba para atravesalo”. Señalan que, de ese modo, se pueden minorar as consecuencias directas orixinadas por ese puente, del que dicen que no está registrado como tal en el mapa fluvial y que hace las funciones de un dique impidiendo que el agua circule con normalidad, lo que se traduce en “enchentes e inundacións” en terrenos linderos por la crecida del mismo en época de intensas lluvias y, de una manera especial, coincidiendo con mareas vivas.



Advierten que al anegarse incontroladamente todos los inviernos desde hace años se generan situaciones de riesgo real, llegando incluso a las viviendas de ese lugar. Estos vecinos también le solicitan que se ejecuten las acciones de prevención necesarias para evitar en la medida de lo posible la crecida del río Arlés, para lo que sugieren actuaciones de mantenimiento, poda, limpieza de vegetación existente en el lugar, y que se lleve a cabo una actuación coordinada de todas las administraciones públicas “para diminuír os risco de inundación e reducir as consecuencias negativas das mesmas que sofren os vecinos. Do contrario, esta parte entende facer responsable dos danos causados á Administración competente”, precisaron.



Riesgo

También dicen desconocer la razón por la que el Plan de Xestión do Risco de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa, aprobado por Real Decreto 19/2016, de 15 de enero, “sorprendentemente non contempla a situación do río Arlés que, anualmente, coa crecida do mar e a choiva, anega todas as zonas lindeiras, do que existen probas gráficas e documentais que así o demostran”, agregaron.



En ese mismo escrito, también hacen referencia al levantamiento y relleno de una parcela en zona de policía del río y al corte de la zona de servidumbre, una vez constatada por parte del Ayuntamiento de Ribeira de la existencia de un “ilícito urbanistico” y que derivó en que dictase una orden para su paralización. Subrayan que ese relleno vulnera las condiciones impuestas por diversas autorizaciones de Augas de Galicia, impidiendo el paso del agua en las crecidas e inundando terrenos linderos, como sucedió en la madrugada del pasado domingo, aunque en esa ocasión no fue con tanta intensidad como ocurre habitualmente cuando la zona queda totalmente anegada.



Esos vecinos solicitan que, en vista de que la situación generada por el relleno es “totalmente incompatible con la normativa”, se proceda a demoler ese relleno y se devuelva la parcela a su estado originario “para evitar os perxuizos que xenera a caída das augas aos predíos inferiores pola intervención da obra executada”. Y piden que esa medida se lleve a cabo a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta el inicio de la época de lluvias “e aínda non se executaron medidas ao respecto”, concluyen los afectados.