Un centenar de vecinos demanda una segunda plaza de pediatra en el centro de salud de Rianxo

Un centenar de vecinos respondieron a la convocatoria de Rianxo en Común para concentrarse delante del centro de salud de la villa en demanda de un segundo pediatra y, en general, de la mejora de la asistencia sanitaria en el ambulatorio, tras la que se llevó a cabo una recogida de firmas para presentar por registro con esa misma finalidad. Julián Bustelo, portavoz del grupo municipal de Rianxo en Común y su candidato a la Alcaldái en las elecciones del próximo 28 de mayo, fue el encargado de dar lectura a un manifiesto en defensa de la Atención Primaria en la localidad y, en general de la Sanidad Pública, "porque os encargados de xestionala non só non solucionan os problemas que nos últimos anos ven atravesando o sistema sanitario, senón que se poñén de perfil deixando que se agrave e negándose a asumir as competencias que teñen".

Bustelo recordó que la última vezz que estuvieron concentrados delante del ambulatorio rianxiero fue en noviembre del año pasado en el marco de las movilizaciones impulsadas por SOS Sanidade Pública en toda la comunidad y cuyo colofón tuvo lugar el pasado 12 de febrero "cando miles de persoas percorremos as rúas de Santiago de Compostela baixo o lema 'Na defensa da Sanidade Públicaqueremos a nosa Atención Primaria', e que seguramente foi a concentración máis grande das que se celebraron en Galicia desde o Prestige". Y detalló que el motivo que les llevó a concentrarse a última hora de la tarde de ayer es pra dar respuesta a la "insostible" situación que se prodiuce en el servicio de Pediatría de su centro de salud. "Desde que no 2019 eliminaron o escaso reforzo que tiña o servizo, a situación foise tensionando máis, ata o punto que na actualidade a pediatra ten que atender ata a 60 pacientes nunha mañá, máis do dobre do que recomendan todas as asociaicónsde profesionais, co que iso supón para a saúde da propia facultativa e, especialmente, para a atención que podan recibir os rapaces que acuden ao centro de aúde cunha doenza", dijo el portavoz de Rianxo en Común.

En la lectura dle manifiesto se indicó que esa situación provoca que cuando la pediatra titular de la plaza tiene que ausentarse, por una baja o vacaciones, "se non quedamos ser servizo, temos que ir a outro concello veciño ou nos mandan un médico unhas horas para saír do apuro ou sobrecargándose as axendas doutros facultativos non especializados". Julián Bustelo indicó que todo esto lo promueven y permiten los que dicen que la culpa es de los médicos por preferir emigrr a otros países en lso que les ofrecen otras condiciones laborales mejores, los que dicen que están comprometidos con el rural y el fomento del a natalidad creando una ayuda de 100 euros por cada nacimiento y se preguntó para qué es ese dinero, para pagar la consulta del médico privado. El edil rianxeiro manifestó que la gerente del Sergas, Estrella López Pardo, dijo que la población tiene que entender que no puede haber un pediatra en cada centro de salud, "e o certo é que ata aí nos queren levar". Indicó que según el Instituto Galego de Estadísticas el número de pediatras se redujo de 405 a 318 entre 2004 y 2021, y ofreció el dato de que hay 192 municipio gallegos que carecen de servicios de Pediatría, y también dojo que el númer de profesionales en esa especialidad se redujo un 22,5% desde 2009.

Frente a todo eso, Bustelo dijo que ahí se encontrarán los rianxeiros para exigir un segundo pediatra para su centro de salud y que ahí estarán cada vez que quieran introducir recortes o meter la tijera a Atención Priamria. "Non queremos deixr pasar o feito de que seguimos acumulando importantes retrasos, tanto nas citas das quendas de mañá como nas da tarde; como tampouco queremso deixar pasar a reclamación de que dunha vez por todas reactiven o consultorio periférico de Taragoña e que se constituya un Punto de Atención Continuada (PAC) de tarde no ambulatorio de Rianxo, como tamén reclamou o persoal do centro o ano pasado coa entrega de case 4.000 sinaturas". Como colofón, el líder de Rianxo en común manifestó que "poucas cousas polas que loitar merecen a pena, pero a defensa e mellora da Sanidade Pública e, en particular, a Atención Primaria e, sendúbida, unha delas. E neste sentido, podemos sentirnos orgullosos de ser rianxeiros unha vez máis", concluyó Julián Bustelo.