Denuncia que el Concello de Boiro la discrimina al denegarle licencia para reconstruir el muro de una parcela

La pareja compuesta por María Paz Pereiro Otero y José Antonio de la Torre Castelao denuncia “trato discriminatorio” y “un abuso de poder” que recibe por parte del Concello de Boiro al denegarle la licencia para ejecutar el proyecto de reconstrucción de un muro de cierre de una parcela en el lugar de Fonte do Graso, “mientras los marcos de alguna parcela se mueven al antojo de los vecinos”. Ese matrimonio reside en Santiago, pero cuenta con una segunda vivienda en la referida zona de Abanqueiro desde hace 29 años y el año pasado adquirió unas parcelas pegadas a esa propiedad y que en ellas hay un muro tradicional de piedra a junta seca, que sirve de contención y delimitación de un camino de carro, precisando que con anterioridad era una “corredoira” que tenía muro a ambos lados “y que los dueños de las fincas superiores los deshicieron para poder acceder a las fincas y a lo largo de los años han ido rellenando el camino y enterrando el muro debajo del mismo”.





Estos afectados señalan que el arquitecto municipal con el que iniciaron toda la tramitación ya no está contratado por el Concello, y que la asistencia técnica que suscribe ahora las notificaciones “lo hace mirando lo que hizo el que en aquel momento ejercía de arquitecto municipal y que redactó el informe desfavorable porque unos vecinos le dijeron que el camino era privado y el hizo lo que esas personas le dijeron”. En la conclusión de dicho informe, se señala que se mantendrá el informe desfavorable hasta que “se modifique o plano retranqueando o muro de peche 2,5 metros do eixe do camiño por ser de acceso e relación”. Pereiro y De la Torre indican que ante la situación que le ha generado el Concello boirense, “hemos tenido que contratar un abogado urbanístico para defender nuestros derechos, realizamos un levantamiento topográfico que esta validado por catastro, solicitamos tres reuniones en el Concello y en ninguna de ellas se ha presentado el concejal de Urbanismo ni técnicos de ese departamento”, precisaron.





Este matrimonio indicó que en las reuniones sólo estuvo el alcalde y “no nos ha dado ninguna razón para no poder reconstruir el muro”, y en la ultima “nos dijo textualmente que este é un tema técnico e político. Ya nos dirán qué interés tiene la política en que no reconstruyamos el muro”. A su juicio, el Concello de Boiro pretende que no reconstruyan el muro, que hagan un cierre nuevo de las parcelas retranqueándolo “y dejando la esquina de la vivienda en el camino, es un camino de carro que sirve de paso para los tractores y los vecinos que plantan las parcelas, pues no tiene salida, ni puede tenerla en el futuro”. Agregaron que hasta que ellos compraron esas parcelas dejaban los coches delante de su casa ya que era intransitable para acceder a las fincas, pero que al haber limpiado ellos el camino “ahora pueden usarlo”.