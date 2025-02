Denunciada una conductora que dio positivo en alcohol tras derribar un semáforo y darse a la fuga en Ribeira

El semáforo intermedio que regula el paso alternativo de vehículos en un tramo estrecho también ha sufrido daños este fin de semana. Sin embargo, en esta ocasión no fue fruto del impacto de algún vehículo, sino que, según ha trascendido, fue vandalizado. Según esas informaciones, el suceso ocurrió en la madrugada del sábado y fue un particular el que se encontró a la mañana sigueinte con la parte superior en la que se ubican las señales luminosas tirada en el suelo, de donde fue recogida esa pieza para que no se convirtiera en un obstáculo y para que, posteriormente, se compruebe la posibilidad de reponerlo.