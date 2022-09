Denuncian daños causados en fincas de cultivo en superficies del parque natural en Artes

El propietario de algo más de tres hectáreas repartidas en varias fincas en Artes, algunas de las cuales están integradas en el parque natural, denuncia los daños que desde hace meses vienen sufrieron esos terrenos. Señala que se trata de unos terrenos que heredó de su familia y que estaban sin cultivar, por lo que en febrero pasado decidió ponerlas a producir y señala que en aquel momento ya empezó a detectar roces con cazadores. En ese sentido, indica que la primera plantación de patatas la realizó a finales de dicho mes, aclarando que ya rematara la temporada de caza y que pudo ver a personas que se dedican a esa práctica con armas de fuego al lado de la carretera, y que le dijeron que realizaban una batida para la que contaban con autorización. Ante esa situación, llamó a la Guardia Civil y le dijeron que no contaban con permiso alguno, “polo que se estaría ante un delito contra a seguridade cidadá”, dijo.



El afectado indicó que un par de meses después denunció los hechos en la comisaría de Ribeira, agregando que entre los días 15 y 16 de abril observó que en el interior de una de sus fincas había pisadas de animales, por lo que decidió cerrarla con 190 metros de malla ganadera de un metro de altura, dejándola perfectamente anclada al suelo, pero a finales de ese mismo mes se percató que esa malla estaba levantada por un lado y que en medio de la finca volvía a haber pisadas de un animal, quedando dañado parte de su cultivo, algo que hasta ese momento no había pasado en Artes. El denunciante indicó que pese a que unos agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar de los hechos, no volvió a saber más del asunto, pero los daños continuaron y aún persisten.



Después de tener buenas producciones en dos fincas, sembró patata en una tercera parcela y a los 15 días “apareceume toda rastrillada e cun barrido como si estivera feito cun dron que o baixaron á finca e o fixeron correr pola mesma facendo ‘L’ perfectas e con xiros, e eso non o fai un animal”. Ahondando en la cuestión, dijo que está seguro que “eso non o fixo o xabarín, pois a finca estaba limpa, sen herbas nin nada que puidera atraelo Teño visto as súas pegadas e non me cadraban. O xabarín busca comida e se non a atopa se marcha”. También le aparecieron más de 20.000 plantas de estramonio, precisando que su finca y las de al lado estaban limpias y no se daban las condiciones para que brotasen. Al ir a recolectar dos fincas se encontró dos huevos de gallina semienterrados y sospecha que alguien los pone para que se pudran y “atraer co cheiro ao xabarín e destroce, e que con eses danos teñan xustificación para solicitar batidas”.