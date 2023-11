Denuncian la desaparición de la placera boirense María Pura Vidal tras ir a comprar a la lonja de Muros

La familia de María Pura Vidal Pérez, que tiene un puesto en la plaza de abastos de Boiro y que popularmente es conocida como "A Paisana" -el nombre de su empresa es Pescados Paisana"- o "Maruja a Pulga", de 74 años, denunció su desaparición y pide la colaboración ciudadana para poder encontrarla. Su hija, que indicó además que tiene una estatura de 1,60 metros, de pelo rubio y que vestía un pantalón de cuadros oscuros, camisa fucsia, bandolera gris con un detalle rojo y bufanda en tonos grises y fucsia, ha difundido un vídeo en el que pide ayuda, indicó que fue vista por última vez en torno a las siete de la tarde de ayer en Muros, a cuya lonja había ido a comprar, como hacía bastante a menudo, pero desde entonces y hasta primer hora de esta tarde nada se sabía de ella. Indicó que circulaba en un¡a furgneta Peugeot Boxer, de color blanco y con placas de matrícula 7741-JNP.

La hija de María Pura manifestó que "faltan medios" de búsqueda, pues cree que los que hay son insuficientes", por lo que necesitan que haya más gente y que si es necesario se ponga más Guardia Civil, Protección Civil e incluso un helicóptero, pues ven que pasan las horas y no saben nada de ella. Por ello, también indica que si alguien ve o vio algo y que tenga información veraz que se la faciliten a la Guardia Civil o a la Policía Local para contribuir a su búsqueda, pues agregó que les están diciendo que la han visto en un sitio u otro, pero que no es cierto "e nos fan moito dano". "Son horas moi duras e difíciles", dijo la hija, quien señala que no saben lo que le pudo pasar porque conoce bien la carretera y conduce desde siempre.