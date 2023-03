Denuncian la destrucción de un camino en Teira por un tractor que extrajo madera del Monte Facho

Un camino público que une los lugares de Teira y Espiñeirido, en la parroquia ribeirense de Corrubedo, que era usado semanalmente por caminantes y ciclistas de montaña e incluso por atletas discapacitados con sus sillas de ruedas, quedó completamente destrozado. Así lo indican varios vecinos de esa zona que indicaron que recientemente fueron con sus familias a dar un paseo dominical y se encontraron con que estaba intransitable, apuntando que fue destruido por un tractor utilizado para extraer madera del Monte Facho. Añaden que el ir y venir constante de ese vehículo agrícola “ha desgastado la superficie hasta tal punto que el agua superficial y un pequeño arroyo han sido redirigidos hacia los surcos dejados por las ruedas del tractor, en algunos puntos de casi medio metro de profundidad”, señaló uno de estos afectados.



Uno de ellos incluso recordó que su mujer llevó el carrito con sus hijos por ese camino durante muchos años, También hace referencia a que los cazadores de la zona pasan con sus vehículos todoterreno sin causar daños. “Todo lo que hizo falta fue un individuo sin preocupación por los demás para destruir esta importante ruta querida por muchos y considerada como una zona azul natural”, precisó. Otro vecino refiere que el camino está ahora tan dañado que rellenarlo con tierra no tendría sentido y que se necesitarían piedras para tapar los surcos o, de lo contrario, las próximas lluvias lo convertirán en un “desastre fangoso” una vez más, pues actualmente el único vehículo que puede pasar por ahí es un 4x4 extremo o un tractor.



Estas personas creen que el Ayuntamiento de Ribeira o la Xunta de Galicia deberían realizar el trabajo de rehabilitación de esa senda y que posteriormente se le pase la factura al causante de los destrozos, recordándole que tiene obligaciones morales y cívicas para con el medio ambiente y la sociedad, “y no sólo el derecho de obtener un beneficio financiero de su cosecha de madera a costa de los demás, aunque creo que debió extraer poca madera y no le mereció la pena, ya que ese lado del Monte Facho fue arrasado por un incendio hace un lustro”, subrayaron. Estos afectados precisaron que la licencia que otorga la Xunta para las extracción de madera permite el uso, pero no autoriza su destrucción.