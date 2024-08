Denuncian que el Hospital do Barbanza se quedó el pasado jueves, por primera vez en 26 años, sin radiólogo de guardia

Marián Rodríguez Blanco, Elisabeth Fieiro Pousada y Pilar García Cascallar, delegadas de CIG y SAE en el Hospital do Barbanza, denunciaron que el jueves se rebasó una “líña vermella” que nunca se había cruzado en 26 años de existencia del complejo asistencial situado en el lugar de Salmón, y que “por primeira vez, non houbo médico especialista en Radioloxía de garda”, algo que previsiblemente se iba a repetir ayer, pero al final se encontró una solución, “debido a que empezamos a movernos e foi cando trataron de cubrirse eses días”, dijeron los sindicatos. Añaden que los servicios afectados por esa situación fueron avisados pasada la una de la tarde y que en algunos casos se olvidaron de comunicárselo. “Xa hai tempo que Sanidade quixo impoñer o anel radiolóxico, para que no lugar de haber un especialista de garda nos hospitais comarcais, se centralice nun sitio e se atenda a distancia, ao cal nos opuxemos”, dijo Rodríguez.



CIG y SAE indican que cuando las radiografías se atienden a distancia se priorizan pruebas que se pueden informar así, como un TAC, sobre las que hay que hacer in situ, como una ecografía, “que non ten efectos secundarios, ao contrario que o TAC, que ten unha importante radiación”, precisaron. En este sentido, apuntaron que teniendo en cuenta “a medicina defensiva que temos empeza a ser un problema de saúde pública que cada vez nos radiamos máis coma pacientes, e se por enriba non temos un radiólogo de garda no hospital para atender as urxencias, vamos a facer máis TAC e menos ecografías, o que supón enviar pacientes a Santiago, salvo que se opte por demorar a ecografía ata a mañá seguinte”. "A calidade asistencial di que a ecografía é unha proba que cando está indicada hai que facela antes que un TAC, que ten uns efectos secundarios que a ecografía non ten", señalaron desde CIG y SAE. Añadieron que hay un acuerdo para que los radiólogos no hagan más de 8 guardias al mes, pero Rodríguez señaló que hacen 10, lo que implica que haya 1 o 2 días más en que habrá uno sólo, y detallaron que por las mañanas casi no hay atención programada, porque el radiólogo está prácticamente dedicado a las urgencias, y que tienen un problema grande con las listas de espera.

Por ello, insisten en reclamar el quinto radiólogo, que ya demandan desde hace años, pero se les sigue denegando de forma continuada. Rodríguez dijo que hay un radiólogo de la zona con deseos de quedarse a trabajar aquí, pero que se tuvo que marchar fuera al no crearse esa quinta plaza de Radiología. En este sentido, señalaron que, en determinado momento, aumentaron muchos los servicios, pero no lo hizo Radiología, pese a que es central, y no se puede autorregular, ya que depende de los otros. "Vivimos tanto ao límite que no verán, cun radiólogo de vacacións , ao haber unha incidencia con algún dos que queda traballando, entón dependemos de Santiago para solventar a situación, que non responde unha vez máis, como é a norma". Marián Rodríguez, que declaró que "esta área sanitaria só serve para desmantelarnos", incidió en lo ocurrido el pasado jueves cuando no hubo radiólogo de guardia en el Hospital do Barbanza, "e non vai pasar ctro días máis porque nós nos prantamos, xa que os que mandan dicían que non era para tanto".

Marián Rodríguez manifestó que siempre se habla de que Santiago y O Barbanza son un área integrada y que siempre parece que es la capital gallega la que siempre está ayudando al hospital comarcal, pero precisó que sucede al contrario, como es el caso de dos urólogos y y un oftalmólogo que tienen plaza en el complejo asistencial ubicado en el lugar de Salmón, en la parroquia ribeirense de Oleiros y que están trabajando en el Clínico compostelano, y añadió que en el hospital barbanzano "desapareceron" dos plazas de especialista en Aparato Digestivo y una de Cardiología "para que foran a traballar a Santiago. De igual modo, detalló que hay dos pediatras que tienen contrato por la mitad del tiempo en hospital barbanzano y el resto en Santiago "pero fan o 90% neste último". La delegada de la CIG manifestó que "como somos da mesma área sanitaria, o que fan é movelos como queren. Para eles parece que só existe o hospital de Santiago, que é o único que queren cubrir os xefes, e non aquí".

