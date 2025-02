Denuncian la inacción del Ayuntamiento de Ribeira y Xunta de Galicia ante el desprendimiento de cascotes en el CEIP de Olveira

La ANPA “Monte Tahume” del colegio de Olveira denunció en la comisaría ribeirense del Cuerpo Nacional de Policía la inacción del Ayuntamiento de Ribeira y de la Xunta de Galicia ante el desprendimiento de cascotes de la fachada del edificio de dicho centro educativo pese a los reiterados avisos y que no se acometa el cambio de la envolvente térmica. El mal estado de la parte frontal del edificio es una situación que se viene detectando desde hace mucho tiempo, pero indican que se vio agravada desde junio del año pasado con la caída de numerosos trozos, y advierten que se trata de una cuestión de gran peligrosidad y una “grave neglixencia” ya que puedan alcanzar tanto a los alumnos como los profesores. Ayer se volvieron a desprender nuevos cascotes.



Desde el equipo directivo de dicho centro educativo indicaron que tras detectarse ese problema se dio traslado de esa delicada situación a la Consellería de Educación y a su Xefatura Territorial y al Ayuntamiento, y desde la ANPA incluso contactando directamente con la concejala de Educación, Cruz Rivadulla. Sin embargo, tanto la Dirección como la ANPA del colegio indican que desde entonces sólo se actuó por parte del GAEM en septiembre, concretamente en el primer día del curso escolar cuando cayeron más cascotes, pero sólo se instalaron unas vallas de obra, sin adoptarse medida correctora alguna. Desde el colegio no esperan más y desde hoy, para evitar el peligro, los alumnos van a entrar por la puerta del comedor.



La ANPA aún va más allá, pues sostiene en su denuncia en sede policial que “el colegio se encuentra totalmente abandonado por las administraciones”, pues llueve en su interior, las ventanas no abren, no hay salida de emergencia, los cuartos de baño se encuentran en mal estado y no dispone de ascensor, entre otras deficiencias. De hecho, sus responsables recuerdan que el año pasado le solicitaron a la Xunta el cambio de la envolvente térmica, que está deteriorada debido a la antigüedad del edificio, y que la respuesta que les dieron fue que estaban en la lista. ”O que está pasando é tan grave en materia de seguridade que xa non sabemos a que están esperando, tal vez a que saiamos nas noticias necrolóxicas. Ante unha situación deste calibre a celeridade ten que ser máxima, pois hai vida en risco”, precisó la ANPA.

Reacción municipal

Cruz Rivadulla dice que la empresa que debe acometer esa actuación está contratada, pero los temporales y las vacaciones del personal en Navidad impidieron el inicio del arreglo puntual para evitar que sigan cayendo. Añadió que estaba previsto que se empezase a actuar este lunes, pero un problema familiar del dueño de la empresa lo impidió, pero “comprometeuse ante a enxeñeira municipal e min que empezará mañá -por hoy- cos traballos”.

En la facahda del edificio son visibles los desprendimientos de cascotes y también de elementos de alguna ventana que están pendioendo de un hilo