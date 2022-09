Denuncian un relleno con piedras en zona inundable del río Arlés, en el lugar de A Ponte, en Ribeira

Los residentes en seis viviendas del lugar de A Ponte, en la parroquia ribeirense de Artes, presentaron un escrito por ventanilla única dirigidos a la Consellería de Medio Ambiente, a Augas de Galicia y al Ayuntamiento de Ribeira para denunciar un relleno con piedras de gran tamaño que se viene realizando desde hace una semana en esa zona que es inundable y que la parcela en la que se está acometiendo esa actuación limita con el río Arlés y está en la zona de policía de dicho cauce fluvial. En sus comunicados indican que se ven en la obligación de hacer saber a quien corresponda esos hechos, para los que sospechan que los promotores no cuentan con la pertinente licencia.



Los residentes empezaron a tener conocimiento de lo que estaba sucediendo el fin semana del 27 y 28 de agosto, tanto por el día como por la noche, cuando empezaron a escuchar los ruidos que resultaron ser de las descargas de piedras de gran tamaño “e que parecían un terremoto”, indicó una de las personas denunciantes. Sin embargo, el lunes pudieron verificar que se trataba del referido relleno y señalaron que al día siguiente acudieron al departamento municipal de Urbanismo, donde les dijeron que lo mirarían pero que creían que tenía licencia. Igualmente, los denunciantes llamaron al parque natural para informarles de palabra sobre lo que estaba pasando y que les dijeron que enviarían a un técnico, pero no han sabido nada al respecto. Viendo que el tiempo transcurría y la obra del relleno seguía avanzando, fue cuando decidieron presentar el viernes pasado los referidos escritos.



En ellos hacen constar que es conocido por todos que el río Arlés “se desborda incontroladamente todos los inviernos”, y que por diferentes motivos todos los residentes de ese lugar tienen que soportar ese problema, hasta el punto de que en diferentes ocasiones tuvieron que echar mano de los servicios públicos, tales como Bomberos, Emergencias, Protección Civil, además de vecinos, entre otros, “xa que o desbordamento natural do río puxo en perigo a nosa integridade física e as nosas vivendas”, especialmente en las inundaciones de enero de 2020, cuando tuvieron que valerse de sus propios medios para poder reparar los daños que las inundaciones provocaron en sus hogares. Advierten que, pese a los repetidos episodios de ese tipo, la Administración no acometió actuación alguna para tratar de minimizar en el futuro los daños patrimoniales que ocasiona.



Indican que la parcela donde se realiza el relleno anualmente se ve afectada por la entrada de agua y agregan que va a poner claramente en peligro a la vida de las personas y viviendas ya existentes en el lugar, ya que la zona natural de desborde del río se ve afectada por el relleno que se lleva a cabo. Por ello, solicitan que se abra una investigación inminente sobre la legalidad de esa actuación y la seguridad de la misma.