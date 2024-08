Denuncian la situación cada vez más precaria del personal del centro de salud de Rianxo, para el que demandan el PAC de tarde

Portando carteles en los que podía leerse "PAC pola tarde para Rianxo", "Cobertura do 100% dos sanitarios" y "Sanidade Pública de ccalidade" y detrás de la pancarta de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza se desarrolló a la una de esta tarde una concentración de protesta delante de la puerta del centro de salud de Rianxo. El motivo de esta movilización de trabajadores con el respaldo de pacientes no fue otro que, según se indicó, el hecho de que la "situación do persoal en Rianxo é cada vez mais precaria. Como era previsible, coa chegada do verán a demanda asistencial medrou e, sumado á falta de compañeiros de baixa ou de vacacións, tradúcese nun aumento das esperas para consulta médica de máis de 15 días e nalgún cupo xa se están dando citas para setembro".

Igualmente, se indicó que el equipo de Enfermería a día de hoy está "sobrecargado no turno da mañá", que es cuando se concentra toda la consulta médica ordinaria, "deixando as 2 enfermeiras da tarde sen facultativos de consulta ordinaria, o que dificulta seriamente o seguemento en equipo dos pacientes crónicos. E tememos que non vai ser un parche temporal, xa que de cara a setembro non hai trazas de que se consiga cubrir algún médico pola tarde".

Además, se indicó que las cifras de urgencias aumentaron en el horario de mañana, pero por la tarde ya son "totalmente inasumibles" por el mismo sistema que tienen hasta ahora, "ao estar sobrecargado o persoal da xornada ordinaria". Los trabajadores concentrados ante el ambulatorio rianxeiro señalaron que "queda mais que demostrada a necesidade de que a poboación de Rianxo, pola especial situación deste centro de saúde, poida contar dunha vez por todas cun PAC en horario de tarde, de 15.00 a 22.00 horas, que permita reorganizar a atención ordinaria e sexa en igualdade de condicións que a do resto dos cidadáns".