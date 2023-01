Denuncian trato municipal vejatorio en Boiro a víctimas de violencia machista

Usuarias del Centro de Información á Muller (CIM) de Boiro exigen el cese inmediato de una profesional de dicho servicio por el trato denigrante e inapropiado que recibieron de ella en reuniones grupales e individuales con ella y que indicaron que fueron “un desastre”. Ayer, después de estar aguantando una situación que resulta muy dura para esas mujeres de especial vulnerabilidad, como es el caso de las víctimas de violencia de género, dieron a conocer que “entre outras cosas, por dar unha pincelada de algo que nos dixo nas reunións foi que tiñamos que ser, con perdón, un pouco putonas e pintar os labios de roxo”. Señalaron que esta y otras situaciones que han sufrido no han hecho más que agravar sus problemas emocionales.



Quienes hablan, aunque ocultan sus rostros por temor a represalias, son algunas de las integrantes del grupo de autocuidado de víctimas de violencia machista o que sufrieron abusos sexuales en la infancia, que empezó en octubre pasado con dos personas y que llegó a alcanzar las 22 -actualmente lo componen una quincena-, y que en el último trimestre de 2022 estaba consiguiendo sus objetivos bajo de la dirección de la técnica de Igualdade, que fue la que impulsó y guió la creación de ese colectivo, y de la que destacaron que es una “gran profesional” y que “ten unha calidade humana extraordinaria”. El 31 de diciembre se le acabó el contrato y mes y medio antes le pidieron al alcalde y a la concejala de Igualdade que estaban en desacuerdo y preocupadas por ello, y señalan que ambos se comprometieron a hacer todo lo posible para que el grupo siguiera y con esa técnica al frente.



Eso mismo fue algo que, según señalaron las denunciantes, les reiteraron en una visita por sorpresa que les hicieron en diciembre, pero añadieron que dos días después de esta última les comunicaron que no había ninguna posibilidad de lograrlo. De todas maneras, esos miembros del Ejecutivo local les comunicaron que no se preocupasen que una nueva trabajadora del CIM se iba a hacer cargo del grupo pero, según afirmaron, la realidad fue otra bien distinta y que responde a lo mencionado anteriormente. Detallaron que ante el trato vejatorio que recibieron, el pasado 5 de enero pidieron una entrevista con el alcalde, a la que todavía no le respondieron, y también se dirigieron a la Secretaría Xeral de Igualdade, siendo su máxima responsable, Susana López Abella, la que se interesó personalmente y se desplazó a Boiro para tener una encuentro con ellas.



Sin embargo, para sorpresa de esas mujeres, según dijeron, aparecieron sin previo aviso el alcalde, la edila de Igualdade y la nueva profesional del CIM y que mostraron una actitud “verbalmente agresiva”, que incluso le llegó a ocasionar a una de ellas una crisis de ansiedad. Añadieron que además del trato denigrante y la desatención de la que -aseguraron- son objeto, son víctimas de constantes trabas burocráticas que se le ponen para realizar cualquier gestión. Se refirieron a la desaparición durante 15 días del sello del CIM que es indispensable para poder cursar las acreditaciones que les dan derechos a las víctimas de violencia de género a ayudas y asistencia variada, especialmente para las que no tienen sentencias judiciales.