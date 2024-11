Desarrollan en Rianxo una gestión conjunta de los montes para reducir el riesgo de incendios forestales

La Plataforma para la Defensa del Monte lleva a cabo de manera conjunta con varias comunidades de montes de Rianxo una serie de trabajos de silvicultura en colaboración con otras comunidades de montes Rianxo, teñen como obxectivo común a redución do risco de incendios forestais. con la finalidad de minorar el riesgo de incendios forestales, y que se enmarcan en una de las acciones programadas dentro del primer año del proyecto “Laboratorio Ecosocial del Barbanza”, que recibió 882.076 euros de financiación por parte de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de los que 557.150 euros se destinan a que empresas de servicios silvícolas ejecuten el plan de trabajo definido por el personal técnico de la referida plataforma.

Desde esta última indican que a lo largo de este año se licitaron ocho lotes de actuaciones, en régimen de concurrencia competitiva, que fueron adjudicados a seis empresas distintas. “A difusión do proxecto fixo que optaran a estes trabajos empresas das provincias da Coruña y Pontevedra, e incluso de fora de Galicia, como sucedeu con dúas que gañaron 3 dos 8 lotes de licitación”, indicó el coordinador de la acción, Daniel Rodríguez. Detalló que esos trabajos conjuntos, que son innovadores y forman parte de un modelo replicable en otras zonas de Galicia, contribuyen a fortalecer infraestructuras esenciales de los montes de todo el municipio, tanto para la intervención en caso de incendio como para facilitar el acceso al monte, ya sea para su gestión o para su disfrute, "sempre dentro da nosa visión de monte multifuncional".

La citada plataforma, complementando estos trabajos realizados por terceros y gracias a la cesión de un tractor por parte de la comunidad de montes vecinales en mano común de O Araño, contrató a un tractorista y a un operario para realizar labores de desbroce preventivo contra incendios en diversas áreas forestales. ““Esta é unha dinámica de traballo comunitario que queremos potenciar dende a Plataforma, xa que non se pode esperar que unha xestión forestal resulte sostible no tempo se non se fai en conxunto con outros montes da contorna, baixo o obxectivo común de minorar o risco de incendio forestal, potenciando as infraestruturas que resultarán esenciais tanto no momento de enfrontarse a un lume, como no momento no que se queira acceder ao monte para xestionalo ou desfrutalo, dentro da nosa perspectiva de monte multifuncional”, destacó el presidente de la Plataforma en Defensa do Monte, Rafael Saco.



Finalización de los trabajos

Desde el proyecto Laboratorio Ecosocial do Barbanza indican que en los próximos tres meses está previsto concluir los trabajos licitados, tras lo que se podrá hacer una valoración de cada tipo de actuación desarrollada. Se pretende que estas intervenciones se conviertan en una iniciativa de referencia que logre una mayor implicación del resto de propietarios, tanto de comunidades como particulares, que actualmente no se sienten motivados para gestionar sus montes. “Somos conscientes de que os frecuentes lumes que tivemos ao longo das últimas décadas produciron unha desmotivación nos propietarios forestais, que ven que non son capaces de lograr un bosque adulto do cal desfrutar, pero somos optimistas co resultado final deste proxecto, e cremos que a restauración que se está a levar a cabo nas máis de 500 hectáreas nas que se vai actuar, será a enerxía de activación dun movemento social que nos permita acadar o bosque que queremos”, declaró Rafael Saco.

Foto: Adrian Capelo

En el proyecto Laboratorio Ecosocial do Barbanza participan, junto a la Plataforma para la Defensa del Monte, la Fundación RIA, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, la Fundación Montescola y el Ayuntamiento de Rianxo. La plataforma se encarga de desarrollar una acción que tiene como objetivo principal mejorar la biodiversidad del espacio forestal en Rianxo mediante la recuperación de las áreas más afectadas por los incendios recurrentes en O Barbanza, especialmente por el incendio de 2019, que causó graves daños en los montes de Rianxo y en la vecina localidad de Dodro.



Precisamente, desde el Laboratorio Ecosocial do Barbanza sostienen que fueron aquellos incendios el motivo de la creación de la Plataforma para la Defensa de los Montes. Según manifestó Saco, “esta catástrofe provocó un cambio de mentalidad en las comunidades de montes de Rianxo, impulsando nuestra unión para una ordenación del espacio forestal y para promover los trabajos necesarios para crear bosques que puedan defenderse mejor contra la lacra de los incendios”. Desde sus inicios, la asociación busca establecer mecanismos de gestión multifuncional y sostenible, garantizando la participación activa de las comunidades locales, y las acciones desarrolladas hasta ahora "demostran a viabilidade deste enfoque", concluyen desde la plataforma.