Descartan que las orcas avistadas el domingo en la costa de Ribeira atacasen el sábado a un velero francés

Las dos orcas que el pasado domingo fueron observadas cuando entraron en la Ría de Arousa, dirigiéndose hacia su margen norte y pasando muy próximas a la costa ribeirense, permaneciendo por la zona de O Touro a menos de 200 metros de la línea de marea, hasta que a última hora de la tarde de ese día salieron por las inmediaciones del islote Noro, no tienen vinculación alguna con los daños sufridos en torno a las seis y media de la tarde del sábado por parte del velero de bandera francesa 'Nipozo' en su timón cuando se encontraba entre las islas de Sálvora y Ons, según difundió ayer la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma).

Dicha entidad detalló que se trata de "Gael" y "Prior", que son hermanos y que nunca fueron observados interaccionando con los barcos pesqueros o veleros, “é dicir, non son Gladis, polo tanto non son as orcas responsables da interacción co veleiro francés". Destaca el carácter muy tranquilo y pacífico de ambos ejemplares, "como puideron comprobar os afortunados observadores que tiveron o enorme pracer de poder velos". De igual modo, agregó que este ano fueran observadas en aguas del Estrecho de Gibraltar y que "Gael" entró a principios de año en la costa marroquí con un sedal y un anzuelo clavado en un costado. Y agregó que estas orcas pertenecen a una pequeña comunidad denominada por el Grupo de Investigación Internacional Orca Atlántica (GTOA) como “Comunidade E”, compuesta por cuatro ejemplares que en este momento no son observados juntos.

La Cemma indicó que el grupo de investigación internacional Orca Atlántica-GTOA identificó a los dos ejemplares de orcas que entraron el domingo en la Ría de Arousa tras su primer avistamiento en las inmediaciones de la isla de Sálvora por parte de los participantes en una actividad de observación de aves a bordo do barco “Chasula”. Agregó que fue entonces cuando se puso en marcha un operativo de manera improvisada, pero que dio sus resultados al evitar molestias a las orcas y conseguir que su paso por la Ría de Arousa se saldase sin consecuencias.

Respecto a los trabajos de identificación, la Cemma señaló que también dieron resultados, dado que el grupo de investigación internacional Orca Atlántica-GTOA dispone de un catálogo de Foto ID compuesto de 35 ejemplares de la subpoblación Ibérica. Así se pudo determinar que se trató de los ejemplares “Gael” y “Prior”, que son hermanos, y mientras el primero es un macho adolescente de 10 años, el segundo es juvenil de 6 años y no se sabe con seguridad si es macho o hembra.

Desde el “Chasula” se había dado aviso a Salvamento Marítimo, que movilizó embarcaciones de Guardia Civil, de Cruz Roja y del Club Náutico Deportivo de Ribeira para hacer un seguimiento y alertaron a las embarcaciones de la zona, custodiaron que nadie se acercara a esos ejemplares e informaron puntualmente a Salvamento Marítimo y a la Cemma de la evolución de esos cetáceos. A última hora de la tarde del domingo, un barco del IEO-CSIC comprobó que salieron de la ría arousana.

Mientras tanto, después de que el velero "Nipozo", de unos doce metros de eslora y en el que iban dos tripulantes franceses, sufrió en la tarde del sábado un ataque de orcas que le causó daños en el timón, que le impidieron continuar la navegación hacia Madeira, quedando a la deriva, por lo que fue remolcado por la embarcación "LS Hermes" de la Cruz Roja de Ribeira hasta las instalaciones del Club Náutico Deportivo de Ribeira, permanece en el pantalán exterior de dichas instalaciones en la capital barbanzana a la espera de que pueda ser reparado.