El detenido por el crimen machista de Ribeira tenía una denuncia de una pareja anterior en 2019

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, confirmaron esta mañana que contra el joven Jhul Principe Casahuaman, que fue detenido en la tarde de ayer como presunto autor del crimen machista en la parroquia ribeirense de Palmeira pesaba una denuncia por violencia machista de una pareja anterior. Al parecer, los agentes de la Policía Nacional desplazados al lugar del asesinato le indicaron al titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Ribeira, Alfonso Zarzalejos, que dirige la investigación y autorizó el levantamiento del cadáver de de la víctima, Andrea Melithza Yturry Alave, que les aparecía una denuncia de otra pareja en el año 2019.

Aunque por ahora ni ha podido determinarse el partido judicial de la misma, aunque fuentes municipales apuntaron que también fue en Ribeira, en donde el ahora investigado prestó entre finales de enero de 2018 y finales de enero de 2020 servicios a la comunidad por esa causa. Desde el TSXG también confirmaron que el detenido no tiene ninguna causa abierta en el partido judicial de Ribeira por delitos relacionados con violencia sobre la mujer y que no consta ninguna denuncia de la víctima mortal. Desde la Delegación del Gobierno recordaron que en la actualidad no constaba que la víctima mortal se encontrase en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (Viogén) del Ministerio del Interior ya que no existía denuncia alguna entre ambos.



Pedro Blanco, que manifestó que la joven estaba "neutralizada" con el "paso del tiempo", indicó sobre la situación del presunto agresor que continúa hospitalizado, aunque en estos momentos “no se teme por su vida”. La Policía Nacional de Ribeira está pendiente de que este joven reciba el alta médica en el Hospital do Barbanza para poder tomarle declaración, por lo que se hará “en cuanto sea posible”, dijo el delegado del Gobierno en Galicia, quien no ha querido aventurar una fecha para el paso a disposición judicial y apuntó que será “en cuestión de días”, en función de lo que decidan el personal facultativo que lo está atendiendo. Blanco lamentó nuevamente este crimen y expresó su repulsa y la de todo el Gobierno ante los casos de violencia machista, pues “se trata de un vil asesinato y no podemos más que condenarlo abiertamente sin ningún tipo de paliativos”, y defendió la necesidad de “seguir en la lucha para erradicar este tipo de violencias”.