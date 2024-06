La Diputación de A Coruña subvenciona con 144.000 euros la cuota de Seguridad Social a 62 autónomos de O Barbanza

La Diputación de A Coruña acaba de hacer oficial la concesión definitiva de las ayudas de la línea PEL-Autónomos del Plan de Emprego Local, que sufragará parte de las costes por cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia que cuenten con una antigüedad inferior a cinco años de alta y que tengan su sede social en un municipio de menos de 20.000 habitantes. En las tres localidades de O Barbanza que cumplen esta última condición, la subvención total de la institución provincial asciende a 143.600 euros para 62 profesionales autónomos, de los que la gran mayoría (39) están en Boiro y reciben 88.400 euros, lo que supone el 3,77% del total de la provincia -en la provincia sólo están por delante Ordes con 43 y 101.800 euros (4,34%) y Teo con 42 y 97.400 euros (4,16%)-, seguido en la comarca por Rianxo con 15 autónomos beneficiarios con una ayuda de 36.000 euros (1,54%) y A Pobra con 8 y 19.200 euros (0,82%).

El presidente de la Diputación coruñesa, Valentín González Formoso, destacó que al amparo de este programa, son un total de 1.016 profesionales autónomos los que recibirán este año entre 1.200 y 2.400 euros para ayudarles en el pago de las cuotas a la Seguridad Social, con una inversión total que supera los 2,3 millones de euros. Subrayó "a importancia clave dos autónomos na economía e na creación de emprego en Galicia”, un colectivo al que pertenecen más de 205.000 personas en la comunidad autónoma, y que es por eso por lo que "decidimos crear esta liña de axudas, que cada ano é unha das máis demandadas do PEL, e incrementar o millón de euros consignado no orzamento inicial aos 2,3 millóns de agora, co obxectivo de atender o maior número de solicitudes posible”, apuntó. Formoso incidió en que estas subvenciones van destinadas a los profesionales que ejercen en los municipios de menor tamaño de la provincia, con el objetivo de “favorecer o emprego e contribuír á fixación de poboación no rural”, un dos obxectivos estratéxicos do goberno provincial no presente mandato.