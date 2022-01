La Diputación financia la puesta en marcha de la cooperativa de marketing digital Kracia en Boiro

La Diputación de A Coruña financiará la puesta en marcha en Boiro de la cooperativa Kracia, impulsada por los jóvenes Antón Freire Picón, Eloy Rodríguez Gómez, David Pouso Alonso, Uxía Santos Fernández y Xacobe Galbán Hermo, para lo que la próxima semana buscarán un emplazamiento. Junto con la propuesta Iceberg 360 en As Pontes, la iniciativa boirense resultó ganadora del Concurso de Proxectos Cooperativistas no sector do Marketing Dixital, que convocó la institución provincial junto con la Fundación Paideia Galiza.



El ente presidido por Valentín González Formoso aportará 60.000 euros para dar apoyo financiero a la puesta en marcha en 2022 de esas dos iniciativas, incluyendo salarios y gastos de constitución. Además, durante todo el año contarán con asesoramiento de la consultoría internacional Ernst & Younge para la gestión y el desarrollo comercial.



Los promotores de Kracia, así como los de Iceberg 360, tuvieron ocasión de presentar y defender sus proyectos de cooperativas en el sector del marketing digital tras recibir desde septiembre formación en ese ámbito. Uno de los socios, David Pouso, indicó que la elección del nombre está directamente ligada a uno de los valores más importantes para ellos: la democracia. “Para nosotros, nuestra misión sería la de democratizar el acceso a las herramientas del marketing digital. Por ello nos quedamos con el nombre de Kracia, incorporando la K para que represente de alguna forma la k de marketing”. Y detalló que se especializarán en creación de contenidos y estrategia de marca.



Estas dos cooperativas son resultado de la actividad formativa “Marketing Dixital, Empregabilidade e Cooperativismo”, que se desarrolló en las localidades boirense y pontesa programado por la Escola de Organización Industrial (EOI), junto a la Diputación y Paideia, con colaboración de Ernst & Younge y los dos concellos y la financiación del Fondo Social Europeo. José Ramón Rioboo, diputado de Emprego y miembro del jurado, destacó que emprendedores y empresarios “son o motor de desenvolvemento económico desta provincia”, y que son ellos los que generan puestos de trabajo, modernizan el tejido empresarial y contribuyen al bienestar de la ciudadanía y al progreso económico. Y añadió que la institución coruñesa presta su apoyo a uno de los colectivos más vulnerables del mercado laboral, la juventud, ofreciéndole las herramientas necesarias para que se formen en un campo de amplias expectativas laborales. l