Diputados del PP critican al patrón mayor de Rianxo por falta de neutralidad y apoyo al PSOE

El Partido Popular de Galicia critica al patrón mayor del municipio, Miguel Ángel Iglesias, por convertir la cofradía en una sucursal del PSOE y presentar oposición a la Xunta.



Fueron los diputados del grupo Popular, Miguel Figalgo, Loli Hermelo, Manuel Santos e Magdalena Pérez quienes acudieron al puerto de Rianxo en compañía del portavoz del PP del Concello, José Luís Castiñeiras, para reclamar al patrón “que aclare cando fala se o fai como representante da Confraría ou como concelleiro do Partido Socialista”.



Los diputados aseguran que “a Confraría non debe converterse nunha plataforma electoral do PSOE”, y lamentan que Miguel Ángel “utilice permanentemente as necesidades das persoas que traballan no mar como trincheira política contra a Xunta”.



Además, consideran “lamentable que empregue o seu cargo no sector para medrar no PSOE e facer oposición política ao Partido Popular e á Xunta de Galicia, á vez que trata de manipular ao resto de confrarías da ría no seu propio beneficio político”.



Miguel Fidalgo señaló también que desde que este patrón preside la Confradía, los resultados han menguado y piden que centre sus esfuerzos en atender sus responsabilidades.