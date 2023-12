Amplio despliegue policial en Aguiño a causa de una discusión nocturna de una pareja

En torno a las once de la noche de este miércoles se desplegó un amplio dispositivo policial en Aguiño, debido a un aviso por un posible episodio de violencia de género por una discusión de una pareja. Según pudo saber este periódico, el hecho de que se hubieran movilizado tantos efectivos de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía -varios de ellos uniformados y otros de paisano- se debido a que la hora del aviso coincide con el cambio de turno de trabajo en dichas dependencias, de ahí que coincidieran los del turno de tarde con los de la noche, además de que también acudió en apoyo una patrulla de la Policía Local. Esta última ya había recibido un par de horas antes una llamada de alerta, al parecer de la mujer implicada en la discusión con su pareja, pero al contactar con ella les dijo que sólo se trataba de una discusión.



A las diez y cuarto de esa noche, el 112 contactó con los agentes municipales para que acudieran a un nuevo aviso relacionado con esa pareja, pero no podían acudir ya que estaban en un accidente causado por un jabalí en O Vilar, por lo que se dio traslado del mismo a la Policía Nacional. La mujer logró salir por una ventana de la planta baja, pues la puerta estaba cerrada. Se creyó que su pareja se había asustado ante la amplia presencia policial y que pudo escapar por un lugar de la parte posterior de la casa en donde no pudiera ser visto, pero una inspección ocular realizada por el entorno de la vivienda no permitió hallar indicios de ello, por lo que no se descarta que se escondiera dentro del domicilio, al que no podían acceder al no tener llaves. Una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, con base en Ribeira, trasladó a la mujer al centro de salud de la ciudad a causa de una crisis de ansiedad, e iba a quedar en custodia de los efectivos de la comisaría a la espera de que se pudiera aclarar este caso.