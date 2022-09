La diversión estuvo pasada por agua en A Guadalupe

La diversión durante la jornada de ayer en jornada de clausura de las Festas da Virxe de Guadalupe estuvo pasada por agua. Pero, nada tuvo que ver con las precipitaciones que desde el lunes provocaron que se tuvieran que aplazar, cancelar o cambiar de ubicación varias actividades que iban a celebrarse al aire libre. De hecho, el de ayer fue un día en el que el sol lució en todo lo alto en la villa rianxeira, y vino muy bien darse un remojón para soportar el calor.





Empezó a las once de la mañana en la plaza que da nombre a A Moreniña, donde se instalaron varios hinchables, destacando especialmente un tobogán acuático gigante, de unos 100 metros de longitud y de nombre “Río Bravo”, por el que descendieron cientos de niños, que recibieron agua no sólo de la superficie por la que se deslizaron sobre un flotador de aro, sino también por la que brotaba de los aspersores que había distribuidos por unos arcos bajo los que tenían que pasar. Era recomendable meterse en bañador, al igual que sucedió a partir de la una de la tarde en la fiesta de la espuma que se desarrolló en la Praza Castelao con cientos de chiquillos, a los que también se sumaron bastantes mayores, y los que no lo hicieron siguieron el espectáculo desde sus inmediaciones. A su remate, les esperaba a todos la sesión vermú con la orquesta Fama y luego coger fuerzas en la comida para repetir con los hinchables durante la tarde.





A las once de la noche comenzó una verbena infantil, que estuvo amenizada por A Gramola Gominola y la picadiscos María Faltri, en la que los más pequeños no dejaron de bailar y también tuvieron oportunidad de empaparse del espíritu de las Festa da Guadalupe cantando A Rianxeira, al igual que hicieron en algún momento quienes se sumaron a la actividad de cantos populares “Cántalle a Rianxo” en la Praza da Igrexa, pero también los que llenaban por la tarde las calles de la villa, y como también lo hizo la charanga RqR. Todo ello fue un calentamiento para el momento estelar que, al cierre de esta edición, aún estaba por llegar, y que se preveían que, tras dos años sin celebrarse por la pandemia, iba a ser multitudinario, con la ceremonia de bengalas y la cantata de A Rianxeira, siguiendo los ritmos marcados por las orquestas Fama, Saudade y Charleston Big Band.