El dueño del coche siniestrado en la Avenida da Coruña de Ribeira, y cuyo conductor se dio a la fuga, denuncia su robo

El propietario de un vehículo Ford Ka que en torno a las ocho y cuarto de la mañana de ayer sufrió un accidente de tráfico, consistente en una salida de vía a la altura de los números 41 y 43 de la Avenida da Coruña, en Ribeira, en la que ocasionó múltiples daños, y cuyo conductor y su acompañante se dieron a la fuga, presentó horas después una denuncia por robo en la comisaría de la capital barbanzana. Por ello, en estos momentos, el caso se encuentra en manos del Cuerpo Nacional de Policía, que ya abrió una investigación para esclarecer, en primer lugar, la veracidad de los hechos denunciados y, en caso de que se confirme, luego se realizarán las averiguaciones para determinar la autoría de dicho delito. Por ello, entre las diligencias abiertas figuran la actuación de un miembro de la unidad científica,que se desplazó hasta el depósito municipal en Cruxeiras -a donde una grúa había llevado el coche siniestrado-, con la finalidad de obtener indicios y pruebas de la posible comisión de un delito.



En el siniestro, que se registró en torno a las 8.15 horas, hubo un único vehículo implicado, el referido Ford Ka, que se salió de la vía e impactó contra el bordillo de la acera, subiéndose a la misma y, seguidamente arrancó unos diez metros de barandilla metálica de la vivienda número 43 de la Avenida da Coruña, así como una balaustrada de la misma, una farola del alumbrado público, que arrancó por la base y la desplazó unos metros hasta que el coche impactó contra la fachada del inmueble 41, donde abrió un boquete.



Fue un agente municipal que estaba fuera de servicio el que avisó a sus compañeros del suceso y hasta el lugar se desplazó una de las patrullas que se encontraban de guardia, cuyos efectivos pudieron comprobar al llegar que allí ya no se encontraba al conductor. Al parecer, hubo testigos que indicaron que llegaron a ver al automovilista, pero por ahora ninguno de ellos fue capaz de identificarlo, pues aún no había amanecido del todo y la iluminación en la zona era insuficiente, pero no se descarta que haya alguien que lo viese bien. Algún testigo le dijo a la Policía Local que eran dos las personas que iban en el interior del coche en el momento del accidente y que, tras coger la documentación del mismo, se marcharon del sitio, dejando el automóvil abandonado en el lugar.



Las averiguaciones realizadas por los policías permitieron saber que el automóvil siniestrado, que fue retirado por la grúa, pertenece a un hombre de 45 años y que reside en la capital barbanzana, y que tiene antecedentes por hechos similares relacionados con la seguridad del tráfico. Hasta el lugar también se desplazó la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, cuyos profesionales se encargaron de la retirada y limpieza de los restos del accidente y del balizado de la zona, mientras que operarios de Ferrovial acudieron a hacerse cargo del alumbrado público.