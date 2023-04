Durán expresa la repulsa del PP de A Pobra contra pintadas "difamatorias" hacia él como persona y político

El portavoz del grupo municipal y candidato a la Alcaldía de A Pobra por el PP, Manolo Durán, expresó a primera hora de esta mañana su rechazo y repulsa, así como del resto de los miembros de su formación, contra las pintadas que aparecieron a primera hora de la mañana del jueves en diferentes localizaciones del municipio contra su persona, y que calificó de "manifestaciones indignas de gente que no sabe respetar el día a día" y que están hechas " con la mala intención y el odio que expresan tanto a nivel personal como político". Precisó que la política no es hacer estas cosas y que hay "cauces de sobra" para que cada uno exprese, dentro de su libertad y el respeto a los demás, sus posturas y sus ideas. Indicó que nada más empezó a recibir a las siete y cuarto de la mañana llamadas de conocidos indicándole que habían aparecido las pintadas, de las que ayer ya se dio cuenta en este periódico, su primera preocupación fue la de comprobar lo que ponían y luego "ver el trasfondo de la intencionalidad que en las malas personas que han hecho ese tipo de actuaciones, que no ha sido otro que hacer daño a nivel personal, profesional y, sobre todo, político".

"Creíamos entender que estas cosas se habían superado hace muchos años, y que no son la forma de actuar", afirmó Durán, quien seguidamente agregó que "nos avergüenza que esto haya ocurrido en nuestro municipio y sea protagonista de una difamación que no tiene más recorrido que el que han querido causar esas personas con su odio y su mala intención de causar daño a nivel personal y político". Manolo Durán manifestó que esta es una situación complicada que resulta "difícil de gestionar", pero hizo un llamamiento a que la gente "se relaje, se calme y vayamos un proceso electoral limpio, sensato y tranquilo, en el que todo el mundo pueda expresar con libertad aquello que piensa y los valores que defiende". En ese sentido, anunció que "nosotros vamos a seguir haciéndolo con respeto a nuestros programas, valores e ideas de lo que tenemos que cambiar y que nadie se ponga nervioso ni se preocupe. Lo más importante es que la gente pueda ejercer con libertad su derecho a decidir, y que esto no sea una cortapisa para que eso no ocurra".

El cabeza de lista de los populares pobrenses hizo referencia a que a las ocho y media de la tarde del jueves recibió un mensaje por WhatsApp de la Alcaldía solidarizándose con la situación y expresando su intención de tapar las distintas pintadas, pero que él le dijo que prefería que no se taparan, pues considera que quiénes tiene que avergonzarse son los que las hicieron. "Yo, personalmente, no me avergüenzo de mi vida, he cometido errores como todos, pero de lo que se me acusa es una auténtica difamación. La mejor forma de que esas personas reconozcan que lo que han hecho no está bien y que la sociedad cambie y evolucione no es tapar la realidad, y que permanezcan un tiempo prudente para que la gente saque sus conclusiones y que esas personas que actuaron con odio y rencor reflexionen y entiendan, cómo la mayoría de la sociedad, y quienes me han llamado para expresarme su cariño y solidaridad e incluso afiliados de distintas formaciones políticas, vean que esto no es lo normal. Creo que como sociedad y como pueblo debemos hacer las cosas de otra manera", indicó Durán.



El candidato del PP a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo confirmó, tal y como ya indicó ayer Diario de Arousa, que presentó una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Boiro "para seguir los cauces correspondientes", independientemente de que todos somos conscientes de la dificultad que entraña una investigación de ese tipo. En relación a posibles sospechas sobre la autoría de esos hechos, Durán indicó que todo el mundo puede tenerlas, pero indicó que cuando iba de regreso hacia A Pobra tras presentar la referida denuncia en Boiro, le llamó una persona para, además de expresarle sus muestras de solidaridad y cariño, manifestarle que le habían dicho que alguien vio a quien realizaba una pintada y que, aunque no podía identificarla, estaba "en el entorno de ciertos sitios". El líder de los populares le agradeció esa información, pero también le pidió que la ponga en conocimiento del instituto armado, que es el que tiene que actuar en este caso por si hay algún testigo e identificar a los autores. Pese a todo, manifestó que "no se trata tanto de la identificación de los autores, aunque se trate de una falta grave o, incluso, un delito de difamación". Precisó que, pese al mal trago que tuvo que vivir ayer, estaría dispuesto a hablar con esas personas sin problema ninguno, garantizándoles el anonimato, "para saber por qué ocurre ésto, que no es normal ni hay que darle normalidad".



Manolo Durán incidió en que lo que sucedió es "la realidad social que tenemos" y que lo mejor que pueden hacer es "ponerlo en evidencia", a la vista de la gente y que todo sean conscientes de que "hay distintas fronteras que no debemos sobrepasar en ningún sentido, por mucho que discrepemos en distintos valores e ideas políticas". Y cree que quien lo hizo lo ha estudiado bien, al precisar que son cinco pintadas de esa envergadura, que llevan su tiempo, al hacerse en distintas "localizaciones adecuadas" y "bien situadas" en el municipio y "para tratar de hacer el myor daño posible", e insistió en que eso "evidencia la realidad social que tenemos en A Pobra, con la falta de seguridad y medios". En ese sentido, Durán declaró que es necesario tratar de corregir situaciones cuando ocurren este tipo de hechos de noche y las ninguna fuerza de seguridad lo detecta, pese a que se mostró comprensivo de las dificultades y de la amplitud del espacio, "pues hoy ha sido esto y mañana será otra cosa. Esto se tiene que acabar y reconducir esos cauces para que la situación sea lo más sensata posible y que cada uno se exprese con libertad".