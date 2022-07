Echan a andar en Ribeira los campamentos Xoga con Nós y Camp of Cultural Summer con 128 participantes

Los 128 niños que participan junto con 10 monitores en los campamentos de conciliación estival Xoga con Nós y Camp of Cultural Summer en Ribeira, y que tienen el colegio O Grupo como base de operaciones, recibieron a última hora de la mañana de ayer la visita de la concejala Mariola Sampedro para darles la bienvenida tras su puesta en marcha hace unos días. Esos chiquillos están repartidos en grupos de edades con nombres vinculados de alguna manera con la ruta barbanzana del Camino de Santiago, como son Hospital dos Peregríns, Castros de Neixón, Faro de Corrubedo, Cruceiros do Ulla y The big rock, que es la denominación del campamento en ingles y que hace referencia al Pedrón.





La edila popular se mostró satisfecha de que después de dos años de pandemia se pudieran recuperar estas actividades que tienen tanta aceptación y animó a los padres a apuntar a sus hijos, pues apuntó que todavía hay una docena de plazas vacantes. Durante la visita de la represenante política del Ayuntamiento de Ribeira, los chiquillos estuvieron elaborando un muro de la igualdad, consitente en una gran hoja de papel en la que dejaron plasmada con pinturas de diversos colores las huellas de sus manos.