Las Ecobrigadas de Amicos reforestaron con 450 fresnos una parcela de terreno en Curtis

La asociación Amicos y la Fundación Vertex Bioenergy inauguraron en la localidad coruñesa de Curtis un bosque que lleva el nombre de la segunda entidad y que cuenta con 450 fresnos, que fueron plantados por los integrantes de las Ecobrigadas de la entidad que preside Esther Vidal. Esta actuación se lleva a cabo en el marco de una alianza que busca fomentar la conservación de la biodiversidad de la zona y la integración de las personas con discapacidad intelectual. Al acto de apertura asistieron el director de la planta gallega de Vertex Bioenergy, Bioetanol Galicia, Noé Pestonit, y el director de Relacións Institucionais de la compañía, Ángel Mato, a los que acompañaron el coordinador de Alianzas con Persoas e Empresas de Amicos, Keltoi Cameán; el alcalde de Curtis, Javier Francisco Caínzos, y el concejal de Medio Ambiente, Xuventude e Infraestructuras del municipio coruñés, Iván Maques.

Todos ellos pudieron comprobar en persona el resultado del trabajo realizado por las Ecobrigadas de la asociación boirense, y que se tradujo en el bosque Vertex Bioenergy, que Amicos hizo realidad buscando alianzas con el Ayuntamiento de Curtis para la disponibilidad de los terrenos. La asociación que preside Esther Vidal recordó que las Ecobrigadas son unos equipos multidisciplinares cualificados y especializados en sectores como el forestal, la jardinería, obras y bedelería, con el objetivo de generar oportunidades laborales para las persoas con discapacidad intelectual o en riesgo de exclusión social. Ellos fueron los encargados de realizar tanto las labores de adecuación como de reforestación con 450 fresnos, especie que fue considerada idónea por las condiciones de la parcela.

Noé Pestonit comprueba en persona el trabajo realizado por los integrantes de las Ecobrigadas de Amicos

“A través de esta iniciativa Vertex busca deixar unha pegada social e ambiental positiva nos territorios nos que está establecido, como é Curtis coa súa planta de Bioetanol Galicia”, señalaron desde Amicos. Por su parte, Noé Pestonit destacó que “esta colaboración con Amicos concorda co ADN da nosa empresa, pegada ao territorio, centrada no apoio á comunidade máis próxima e cunha aposta decidida pola sostibilidade”. “O traballo con entidades sociais é tamén un aspecto que coidamos con interese, xestionado a través da Fundación Vertex Bioenergy, centrada na integración social, na contribución ao desenvolvemento social no ámbito rural e no apoio ao talento mozo” indicou el director de la planta gallega de Vertex Bioenergy, Bioetanol Galicia.

Kelltoi Cameán declaró en referencia a esta acción que “estamos orgullosos de que cada vez máis empresas e institucións colaboren en accións que reforcen a inclusión real da discapacidade intelectual e o coidado medioambiental. Queremos agradecer a Vertex Bioenergy o seu apoio constante dende o inicio desta alianza, que se remonta ao 2020, e que favoreceu tamén que puidesemos establecer unha colaboración co Concello de Curtis”. Asimismo, el coordinador de Alianzas de Amicos hizo referencia a que “dende a nosa asociación esperamos que a nosa alianza con Vertex se amplíe nos próximos anos, incrementando as prestacións da veciñanza curtiense e o fomento da inclusión e a cidadanía activa das persoas con discapacidade”.

Esta acción, al igual que todas las de carácter medioambiental que Amicos lleva a cabo en la zona, contó con la colaboración del Ayuntamiento de Curtis, que cedió la parcela en el marco de un convenio con la entidad a favor de la integración social de las personas con discapacidad y la sensibilización ambiental. Así, el segundo teniente de alcalde de Curtis, Iván Maques, destacó que “para nós é un pracer que Amicos colabore tanto co Concello de Curtis como con empresas privadas para impulsar a reforestación forestal, tanto aquí como en outros puntos de Galicia”.