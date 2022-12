Educación destinará un millón de euros a la rehabilitación integral y mejora de eficiencia energética del colegio Castelao, en Rianxo

El conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, visitó a última hora de esta mañana el colegio CEIP Castelao, en Rianxo, donde anunció que el departamento autonómico que dirige va a licitar en el primer trimestre de 2023 las obras de rehabilitación integral de este centro educativo, con la previsión de que las obras, que contarán con un presupuesto de un millón de euros, comiencen en torno al próximo verano. "O obxectivo da actuación é mellorar as condicións xerais do centro, en especial o confort do alumnado e profesorado e a eficiencia enerxética”, destacó el conselleiro. Para ello, se acometerá la reparación de las grietas de la fachada y su impermeabilización mediante sistema de aislamiento térmico por el exterior (Sate), así como la reforma de la cubierta. Además, se sustituirán las carpinterías de 111 ventanas y se instalarán nuevas cajas de persianas y canalones y bajantes para pluviales.

“Estas medidas permitirán acadar un aforro enerxético do 57%”, explicó Román Rodríguez, enmarcando estas actuaciones en el objetivo del Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica para conseguir los centros educativos más sostenibles desde el punto de vista medioambiental, y más confortables para la comunidad educativa. “De feito, do total de 191 millóns de orzamento deste plan, o 40,5% (77,5 millóns de euros) están destinados a actuacións de eficiencia enerxética”, destacó. El Ejecutivo gallego está invirtiendo, o ya lo hizo, casi 3,5 millones de euros en grandes obras de rehabilitación integral en otros tres centros de O Barbanza, en el IES A Pobra y en el CEIP Plurilingüe de Frións (Ribeira). Además, en verano se acometieron mejoras de pequeña y mediana envergadura en otra decena de centros de la zona, por importe de 150.000 euros.