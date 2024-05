Eliminadas 500 acacias negras del entorno arqueológico del Monte da Pena por medio centenar de alumnos del IES Félix Muriel de Rianxo

Medio centenar de alumnos de 3º de la ESO del IES Félix Muriel de Rianxo participaron ayer en una jornada de eliminación de unas 500 acacias negras en el entorno arqueológico de las mámoas del Monte da Pena en una aintervención que tendrá continuidad con futuras acciones.. Se trató de una actividad organizada por el Laboratorio Ecosocial do Barbanza dentro del proyecto “Monte Vivo”. Los estudiantes, acompañados de docentes, integrantes de la junta rectora del monte de Leiro y el equipo de Montescola, pudieron conocer “o enorme problema que supón a proliferación de especies exóticas invasoras como a agora eliminada a raíz do grande incendio de 2019 e aplicar na práctica a técnica do descasque para a súa eliminación e control”.