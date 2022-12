Una empresaria denuncia que el Concello de Boiro bloqueó los accesos a su almacén con bancos de piedra

La empresaria boirense Cristina Cerqueiras, que cuenta con un almacén en la Rúa Robustiano Pérez del Río para su negocio online de ropa The Desire Shop, denunció el bloqueo de los accesos al mismo con la colocación por parte del Concello de bancos de piedra que impiden la entrada de los transportistas que trabajan con ellos y les entregan medio centenar de cajas de mercancía diarias. Afirma que ese es el “regalo de Navidad” que le ha hecho dicha Administración local y con el que se despertaron en la mañana de ayer, y precisa que tienen todo el frontal del almacén con árboles y que les “han tapiado” ambos laterales, con lo que los transportistas no pueden acceder, “y espero que no tenga que hacerlo una ambulancia o una silla de ruedas”.



Cerqueiras asegura que no es su estilo quejarse ni tampoco pedir ayuda de ningún tipo, pero subrayó que ayer estaba “especialmente enfadada” y que “llega un punto en el que la paciencia de una persona tiene un límite y he explotado”. “No digo que tengáis que apoyar a empresas locales, pero por lo menos que no les pongáis piedras en el camino”, dijo. Además, afirmó que el Concello no le está haciendo el mal a la empresa, que al ser online puede llevarla para donde quiera, pero que decidió apostar por dar trabajo a la gente de su pueblo. Precisa que los perjudicados son los transportistas que van a tener que cargar con 50 cajas a mano para meterlas en el almacén.



Las primeras reacciones no se hicieron esperar y fue el portavoz del grupo local del PP y candidato del partido de la gaviota a la Alcaldía boirense en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, Fernando García Diéguez, quien instó al regidor local, José Ramón Romero, a que “deje de hacer felonías” y retire los obstáculos que “caprichosamente” colocó y que no sólo obstaculizan a viandantes, sino el trabajo de transportistas y comerciantes de la zona.