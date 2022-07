Dos empresas también muestran interés por la compra de la nave de Cerqueira en Pedra Pateira

Hace unos días se difundió que el Ayuntamiento de Ribeira había refrendado recientemente su interés inicial en la compra de la parte de la fábrica de Conservas Cerqueira que es propiedad privada, y también por el resto que está afectado por el dominio público marítimo-terrestre, planteándose no sólo por la fórmula de la concesión sino también por su adquisición. Sin embargo, dicha Administración local no es la única que ha puesto sus ojos en ese inmueble situado en la zona ribeirense de Pedra Pateira, en el barrio de Bandourrío. De hecho, este periódico ha podido saber que, al menos, hay dos empresas de la comarca barbanzana que han preguntado a los dueños de la nave para hacerse con ella, y aprovecharse de que todavía le restan bastantes años de la concesión por el resto del inmueble.



Sobre esos intereses de dos compañías no quieren hablar por el momento los responsables de Conservas Cerqueira, que si confirmaron que manejan la previsión de que dentro de un año se pueda hacer efectivo su traslado de Ribeira al polígono industrial de Te, en Rianxo. Ha trascendido que una de esas compañías que se interesó por el inmueble de la referida firma conservera que comercializa la marca Pay-Pay, entre otras, es el centro de formación Seforgasa, con sede en A Pobra y con ámbito de actuación autonómico. Los responsables de esta última ya tuvieron la oportunidad de visitar las instalaciones y refrendaron su interés.



La razón que le lleva a buscar un nuevo emplazamiento y para fijarse en la fábrica de Conservas Cerqueira en Ribeira es que necesita una superficie como la de esa compañía, que es de 2.800 metros cuadrados en planta baja -en Rianxo se multiplicarán casi por 13 hasta alcanzar los 36.000 metros cuadrados-, de los que 1.200 son propiedad de la empresa, y el resto están afectados por Costas, a los que habría que añadir los 500 metros cuadrados de la primera planta. Seforgasa necesita centralizar en un sólo inmueble todo lo que tiene en la actualidad en alquileres que están bastante dispersos. Además, desde hace unos meses a esta parte, su flota de vehículos ha sido objeto de robos diversos al dejarlos aparcados en la vía pública, por lo que de hacerse con la fábrica de Cerqueira tendría un sitio donde guardarlos y tratar de evitar que le sigan robando como hasta ahora.



Por otro lado, la otra empresa que se ha interesado por la nave de Cerqueira en Ribeira está vinculada al sector alimenticio y más concretamente al de las conservas y que precisara más superficie de la que dispone en la actualidad. Sus propietarios prefieren por ahora que su nombre se mantenga en el anonimato, a la espera de saber si fructifican las negociaciones que se puedan realizar. Por su parte, Cerqueira va a encargar un estudio sobre la tasación de esa propiedad -se calcula que podría rondar el millón de euros- y a partir de ahí se empezará a negociar entre las partes que estén interesadas.