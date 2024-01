Dos entidades de Boiro avisan de que han sufrido el hackeo de sus perfiles en la red social Facebook

Piratas informáticos han atacado las cuentas, perfiles o páginas de la red social Facebook de dos entidades de Boiro. Una es la del gimnasio Ozono, situado en la Avenida da Constitución, con más de 3.700 seguidores, y la otra de la comisión de fiestas del Carmen de Cabo de Cruz, que supera los 1.500. Merche Calo, comunity manager de la empresa Sava, que se encarga de la gestión del referido gimnasio, indicó que fue el pasado domingo, 7 de enero, cuando tuvieron conocimiento de que les habían hackeado su página y que antes de saber de donde partía ese pirateo ya les avisó una persona, que es cliente de esa instalación deportiva, de que su cuenta también fuera hackeada y de que al tratar de acceder a la de Ozono parecía mandarle a otro sitio.



Calo definió lo ocurrido como “algo estraño” y especificó que los hackers escogieron de manera aleatoria un perfil a través del que acceder a la página de Ozono Boiro, para modificar su nombre, que pasó a ser “Ks Sport”, y la foto del perfil, que dejó de ser el logotipo del gimnasio para mostrar el cuello de una mujer con una joya, manteniéndose inalterable el resto del contenido. Añadió que desde que tuvieron conocimiento de lo ocurrido remitieron varias quejas a la red social, pero que los mensajes que mandaron “só nos permiten falar con automatismos, vai todo con intelixencia artificial, ao igual que o hackeo, tardan moito en contestar á nosa queixa, e non podes contactar directamente cunha persoa, polo que non che dan unha solución”. Por ello, Merche Calo indicó que para evitar ocasionar más perjuicios a la empresa, que tratan de erradicar cuanto antes, decidieron crear una página nueva, “e vamos a darlle un marxe duns días á xente para que se acople á nova conta e sigan estando informados nela, e logo eliminaremos a conta anterior hackeada”.

Ozono Boiro creó una nueva página en la red social Facebook tras sufrir el hackeo de su cuenta oficial





Por su parte, Nolo Romero, presidente de la comisión de Festas do Carme de Cabo de Cruz, indicó que lo que les sucedió a ellos fue algo similar a lo que le pasó a Ozono Boiro, pues le cambiaron el nombre de su perfil, en este caso por el de “Kf jewelry”, y también la foto, en la que el hacker pudo la misma que en la página del gimnasio. Agregó que se enteraron el pasado martes, cuando a sus seguidores les empezó a llegar una notificación de que la página que siguen cambió de nombre. Añadió que lo denunciaron en Facebook pero no han obtenido respuesta, y ahora van a esperar unos días para ver si son capaces de recuperarla y si no lo consiguen crearán una nueva.

El perfil de la comisión de las Festas do Crme de Cabo de Cruz sufrió también el atapque de algún pirata informático

Desde Ozono Boiro informan a sus seguidores a través de la cuenta hackeada de sus intentos por volver a la normalidad