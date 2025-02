Entidades de Boiro suman esfuerzos y eventos para poder completar una atractiva oferta de Carnaval

Distintas asociaciones y colectivos boirenses, junto con el Ayuntamiento, organizan una programación de Carnaval pensada para todas las edades. Junto a la concejala de Cultura, María Outeiral, estuvieron Alfonso Alcalde, de la Comisión de Festas de A Boliña, y David Laíño, de Peñas Boiro Asociación Cultural, junto con otros componentes de esas entidades, para desvelar la programación de actividades para esta época en 2025, que dará comienzo los días 27 y 28 de febrero en Cabo de Cruz con la celebración del Xoves y Venres de Abadesas, que el segundo día incluirá un recorrido por la calle peatonal con el acompañamiento de la charanga Imperial.



El 1 de marzo tomará el relevo la Comisión de Festas de A Boliña con su XVI Festa da Orella en el Campo de Revelar desde las siete de la tarde y en la que se ofrecerá a los asistentes oreja de cerdo, dulces típicos de la época y animación musical con Dúo Charada y DJ Jalaiko. Esa misma jornada, desde las 23.00 horas, Peñas Boiro celebrará en la Praza de Galicia su propuesta con una fiesta a cargo de los pinchadiscos Marcos Magán, Toni Seijas y Xacobo de Mínimo Eventos. El domingo 2 será estará reservado para los más pequeños con un desfile de disfraces, con salida a las 17.00 horas de la Praza da Mancomunidade y, tras recorrer la calle peatonal, llegará a la Praza de Galicia, donde habrá una chocolatada y fiesta infantil con animación a cargo de DJ Matrek.



El 4 de marzo tendrá lugar el tradicional desfile y concurso de disfraces y carrozas de Martes de Entroido, que empezará con un recorrido por las calles del casco urbano, junto con Batucada Cadabatú, As da Boina, A Dorniña de Abanqueiro y acabará en Praza de Galicia con DJ Matrek. Esta programación concluirá el domingo 9 con la jornada de los entierros, para los que habrá un tren que hará un recorrido por todos ellos, empezando en horario matinal en Cabo de Cruz con el Entroido Crucense y en Enterro do Farruco, continuará en Praia Xardín con el Enterro da Cunca, mientras que por la tarde serán el Enterro do Óso en Abanqueiro y, por último, el Enterro do Felipiño en Escarabote. “Temos unha programación variada, con propostas para todos os públicos e idades e iso é gracias á colaboración entre o Concello e os colectivos que suman as súas propostas para o Entroido”, declaró la edila.

Carrozas en Taragoña

El lugar de Campo de Pazos, en la parroquia rianxeira de Taragoña, volverá a ser uno de los centros neurálgicos del Carnaval en la comarca de O Barbanza. Ocurrirá con una programación diseñada y que se centralizará en la jornada del sábado 8 de marzo. Contará con el tradicional desfile de carrozas como la principal atracción, pero también habrá talleres, animación diversa y concursos, así como una verbena.